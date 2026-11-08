8 de noviembre de 2026 Inicio
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El conmovedor mensaje de bienvenida de la torre de control de Aeroparque al papa León XIV

Apenas minutos luego de que el avión papal hiciera contacto con suelo argentino, desde la torre de control del aeropuerto Jorge Newbery le llegó un primer saludo de bienvenida, cargado de emoción.

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El conmovedor mensaje de bienvenida de la torre de control de Aeroparque al papa León XIV

A pocos minutos de aterrizar en Buenos Aires, el avión que trasladaba al papa León XIV desde Montevideo recibió una particular bienvenida al ingresar al espacio aéreo argentino. Los controladores aéreos de Aeroparque se comunicaron con la tripulación para transmitirle un mensaje dirigido especialmente al pontífice, en nombre de la población argentina.

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El saludo fue realizado desde la Torre de Control del Aeroparque Jorge Newbery y quedó registrado en el audio de la frecuencia aeronáutica. A través de la comunicación con la cabina del Boeing 737-8 MAX de Aerolíneas Argentinas, los operadores expresaron la alegría y la expectativa que genera la visita papal.

Cómo fue el mensaje de bienvenida al papa León XIV

"Permítanos transmitir este mensaje al Santo Padre: desde la Torre de Control del Aeroparque queremos darle la más cálida bienvenida al espacio aéreo argentino. Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción esta presencia y el significado de esta visita para nuestra nación. Bienvenido a la Argentina", expresaron los controladores.

El mensaje se produjo durante la aproximación final de la aeronave a la terminal porteña y constituyó uno de los primeros gestos de recepción institucional al pontífice desde su ingreso al país.

La llegada de León XIV estuvo acompañada por un importante dispositivo de seguridad en la zona de la Costanera y los alrededores del aeropuerto, como parte del operativo organizado para recibir al jefe de la Iglesia católica y garantizar el desarrollo de las actividades previstas durante su estadía.

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