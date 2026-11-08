Cómo son los $60.000 extras que pueden recibir las familias de ANSES en noviembre 2026: no requiere trámite El organismo previsional confirmó el monto y las condiciones de acceso a este ingreso adicional, que se acreditará junto con los pagos correspondientes a noviembre. Por Agregar C5N en









Así es el beneficio de $60.000 que entregará ANSES a las familias en noviembre. Freepik

ANSES aplicará un aumento del 1,93% en los haberes de noviembre para los titulares de la AUH.

Las familias podrán acceder a un ingreso adicional de más de $60.000 sin realizar trámites.

La ayuda está destinada a determinados beneficiarios con hijos pequeños y titulares de otra prestación.

El calendario de pagos de noviembre se organizará según la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará los haberes de noviembre de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento confirmado del 1,93%. La actualización se aplicará de manera automática sobre los montos de la prestación.

Además del pago mensual de la asignación, los beneficiarios podrán recibir el Complemento Leche, una ayuda económica adicional destinada a acompañar la alimentación y el desarrollo saludable durante los primeros años de vida. En noviembre, este extra tendrá un valor de $60.203 y se acreditará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante el organismo.

El monto que entregará el Complemento Leche en noviembre es de $60.203. Freepik Cómo cobrar los $60.000 extras de ANSES para las familias en noviembre 2026 El Complemento Leche está contemplado en la Ley 27.611, conocida como Ley de los Mil Días, y busca brindar un apoyo económico para garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida de los chicos.

El beneficio alcanza a quienes cobran la AUH por hijos de hasta 3 años y a las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). El monto se acredita todos los meses junto con la prestación correspondiente y no requiere inscripción previa, ya que ANSES identifica automáticamente a las personas que cumplen con las condiciones.

El Complemento es para beneficiarios de AUH con hijos de hasta 3 años y para las titulares de la AUE. ANSES Cuándo cobra AUH de ANSES en noviembre 2026 El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos de noviembre para los titulares de la AUH, que se organizará según la terminación del DNI de cada beneficiario:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

11 de noviembre DNI terminados en 1: 12 de noviembre

12 de noviembre DNI terminados en 2: 13 de noviembre

13 de noviembre DNI terminados en 3: 16 de noviembre

16 de noviembre DNI terminados en 4: 17 de noviembre

17 de noviembre DNI terminados en 5: 18 de noviembre

18 de noviembre DNI terminados en 6: 19 de noviembre

19 de noviembre DNI terminados en 7: 20 de noviembre

20 de noviembre DNI terminados en 8: 24 de noviembre

24 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre