Victoria Villarruel se distanció de Javier Milei: "No estoy de acuerdo con las Fuerzas Armadas en Rosario"

" No estoy de acuerdo con las Fuerzas Armadas en Rosario. Lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo . La función de las Fuerzas Armadas no es combatir civiles, quedó claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos", aseguró la Presidenta del Senado.

En la misma línea, la abogada expuso en TN que tiene que haber una reforma de la normativa vigente: "Si vas a enviar a un agente del Estado a luchar contra un terrorista, un narco terrorista o lo que consideres, primero el plexo legal no te lo permite. Los militares sólo pueden combatir en nuestro país ante una declaración de Estado de sitio o ante un enemigo estatal del exterior. O sea, un extranjero".

"Si vamos a modificar la ley, también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden, los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler una acción armada de terrorismo o narco terrorismo, crimen organizado o cualquiera de las amenazas, va a tener el respaldo del Estado en la orden que se impartió después", expuso Villarruel.

La titular del Senado negó que en el Gobierno se esté evaluando anunciar un indulto a los militares el próximo 24 de marzo. "No me consta que se esté hablando seriamente de un indulto. Yo lo he dicho en redes. La solución no es el indulto ni la amnistía, es jurídica. El derecho no dice lo que se interpretó. Estirar el derecho es la solución", advirtió.

Qué dijo Victoria Villarruel sobre los sueldos de los diputados y senadores

El presidente Javier Milei dio marcha atrás con el aumento a los diputados y senadores, que había sido autorizado por los responsables de ambas cámaras, Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado. Ante esta situación, la vicepresidenta marcó su postura.

"Un legislador es la persona que representa a las provincias, en la casa del Senado, y al pueblo argentino en Diputados. Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. Tienen que ganar bien y no ganan bien", consideró la vicepresidenta.

"Si no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos, solo van a poder ser legisladores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan sponsor atrás, el resto no va a llegar”, detalló Villarruel, en una nueva muestra de disconformidad con la decisión del mandatario.

La titular del Senado consideró que si los legisladores cobran poco "van a ser susceptibles a la corrupción" y opinó que "tiene que haber paridad en los ingresos de los tres poderes".

"Habría que congelar a todos. Jueces. Todos. Nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo. Espero que en los otros poderes también lo hagan", sugirió.

También aprovechó para criticar la jubilación de la expresidenta Cristina Kirchner. ''Como pensionada gana más de siete veces de lo que gana un senador, que gana menos de $2.000.000. Que un jubilado gane lo que gane no me parece bien tampoco, no está bien nivelar para abajo. Subamos todo", propuso.

Victoria Villarruel y los rumores sobre su pelea con Javier Milei

Frente a los rumores de una supuesta pelea con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que no se sintió "tocada después de la sesión del DNU".

"Estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo hacer lo que quiera, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes. Yo soy un árbitro. El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Puedo buscar el momento, pero no estar eternamente deteniéndolo", justificó.

"La gente votó un cambio. Pero también está la institucionalidad y vamos a respetar las leyes", agregó la vicepresidenta.