Javier Milei - Victoria Villarruel: qué cartas juega la vicepresidenta tras la semana de máxima tensión con la Rosada

Las diferencias entre ambos no son nuevas, pero esta semana Milei decidió trasladar esa situación a la esfera pública , al advertirle a Villarruel el error de convocar a una sesión en el Senado sin contar con los votos para aprobar el DNU, el cual efectivamente fue rechazado este jueves.

En la previa, el jefe de Estado publicó un duro comunicado desde la Oficina del Presidente, en donde expuso "su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre distintos sectores de la dirigencia política", un mensaje que fue leído tanto para la oposición como para la presidenta del Senado. En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el propio Presidente intentaron negar que fuera un mensaje para Villarruel, pero el diputado José Luis Espert y el ministro de Interior, Guillermo Francos, pusieron un manto de dudas sobre el accionar de la vicepresidenta.

"Ya nada sorprende", fue la reacción del entorno de Villarruel según constató C5N.com, quien muestra una construcción política y comunicacional basada en no dar lugar a los quiebres y poner el foco en la línea de trabajo, a pesar del comunicado y de recibir en los últimos días una serie ataques en las redes a través de trolls libertarios, lo que en la sesión del jueves generó mensajes de apoyo por parte de la oposición.

"Ella es tremendamente institucionalista. Hay que entender los roles", aclararon de su espacio, al destacar una cualidad que justamente la aleja del perfil del Presidente, aunque sí hicieron hincapié en que "las formas en política tienen que ver".

Lo cierto es que la vicepresidenta ya había ignorado cuatro pedidos de sesión solicitados por la oposición para tratar el DNU. Según el reglamento del Senado, ya no había más margen para dilatar el tratamiento de una medida que hoy sigue vigente, aunque resta el tratamiento en Diputados, y genera un impacto directo al bolsillo de los argentinos al derogar decenas de leyes y dar vía libre para el aumento de precios.

El punto de partida

Durante la campaña electoral afloraron algunos elementos que dan cuenta del presente entre ambos. En aquel momento, era común verlos juntos y dando varias notas periodísticas sobre sus ejes de trabajo: él enfocado en la agenda económica, ella ligada a Defensa y Seguridad. Allí aparecieron dos cuestiones que llamaron la atención del entorno de Milei: el buen desempeño de Villarruel en las entrevistas, incluso en algunas asistiendo al propio candidato, y la aparición de imágenes con un sello propio con la inicial de su nombre.

El impacto más fuerte se sintió después del 10 de diciembre, cuando Milei decidió apartarla del armado de las carteras de Defensa y Seguridad, a pesar de haber prometido anunciado lo contrario. Al no tener un rol de mando en esos ministerios, Villarruel busca correrse de esa gestión, sin abandonar su agenda. Desde su entorno destacan que siempre está disponible para atender el teléfono y que habla, en particular, con el ministro de Defensa, Luis Petri.

A partir de allí, la vicepresidenta comenzó a trazar su propio camino en el Senado. Al comienzo de la gestión logró imponerse, tanto frente a la oposición como al interior del Gobierno, en la designación de autoridades parlamentarias.

Más allá de los desacuerdos y las personalidades opuestas, fuentes allegadas plantean que "Villarruel balancea la figura de Milei” y que prima una idea de confianza mutua. "Ella tiene otros tiempos, otra personalidad. Por eso él la eligió a ella y no a otros dirigentes del espacio", recalcaron. Pero esas características que fue clave de unión, hoy se vuelve un arma de doble filo.

En el esquema de una fuerza política nueva que incluso aún mantiene importantes cargos sin designar, desde el Gobierno entienden que cada uno ocupa su rol y que hay una lógica política detrás de ello, razón por la cual muchos conservan sus cargos a pesar de ciertos fracasos, como lo sucedido con la Ley Bases.

La mirada sobre la política

Si algo diferencia a Villarruel y a Milei es la forma de construir política que cultivan. Para la vicepresidenta: “gobernar es construir consenso", una premisa que la aleja por completo de la lógica presidencial. Desde su llegada al Senado mantuvo reuniones con distintos sectores ligados a la economía y la política, visitó a gobernadores, a quienes Milei agravió e incluso catalogó como traidores, y ha logrado imponerse en algunas discusiones parlamentarias a partir de las negociaciones que requiere el Congreso, aquel que el Presidente tildó de “nido de ratas” y a cuyos integrantes trató de “coimeros”.

“Victoria cree en la necesidad de construir consensos, de hablar y llegar a acuerdos. Ella recibe a todos”, subrayaron desde la Cámara Alta. “Victoria cree en la necesidad de construir consensos, de hablar y llegar a acuerdos. Ella recibe a todos”, subrayaron desde la Cámara Alta.

Algo de esta visión distinta quedó expuesta en la discusión por los aumentos de sueldo en el Congreso y en el Ejecutivo. Fue la periodista Noelia Barral Grigera quien publicó en Cenital que tanto en Diputados como en Senadores se había aplicado un aumento del 30%, un dato que se tornó relevante al tener en cuenta el mensaje de austeridad que aplica este Gobierno. La vicepresidenta evitó dar marcha atrás con la medida hasta último momento, luego de recibir el pedido explícito de Presidencia.

En un contexto donde prima un mensaje anti política, la discusión no debería justificar que los políticos ganen poco, sino que todos los trabajadores ganen más. En este caso, generó particular rechazo porque el aumento impactaba de lleno en las banderas que promueve LLA. "El Ejecutivo tiene que refrendar las ideas y devolver la expectativa a la gente”, reconocieron en el Senado, aunque adviertieron que los sueldos parlamentarios se alejan muchísimo de la situación en el Poder Judicial, el cual no es incorporado por el Presidente en su mensaje sobre "la casta".

Martín Menem y Victoria Villarruel Asamblea Legislativa Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel, vicepresidenta de la nación Télam

El hecho también desnudó los distintos roles que juegan Villarruel y su par en Diputados, Martín Menem, alguien que responde directamente a la Rosada y que si bien primero salió a defender el aumento, luego firmó la resolución para dar marcha atrás con la medida. Las diferencias en el manejo de las presidencias generan ciertos encontronazos, en particular porque Menem, a pesar de los traspiés, cuenta con el firme respaldo del Presidente.

Fuera de la discusión de los sueldos, el ajuste también es una premisa dentro del Senado. “Vamos a echar a los ñoquis. Cada vez que abrís una puerta encontrás algo”, describieron desde el entorno. En esa lógica, Villarruel decidió cerrar dos comisiones especiales: la de los Pueblos Indígenas y la de Conmemoración del V Centenario de la Circunnavegación del Mundo de Magallanes-Elcano.

La agenda propia de Victoria Villarruel

En los pocos meses de gestión, Villarruel se encargó de poner el foco en su agenda de trabajo, diferenciando la tarea del Ejecutivo de la del Senado. En sus redes sociales, no suele aludir al Presidente ni a las medidas que toma, mientras opta en este momento por no hacer medios. Fuera de lo público, internamente reconocen que no han habido contactos ni reuniones con el equipo de comunicación de Milei, dividido entre la Vocería y la Secretaría de Medios.

En cuanto a su perfil, su entorno reivindica que "hace más de diez años Victoria viene tratando de explicar que la verdad no es una sola y que eso le dio un ejercicio”, en alusión al rol que viene construyendo hace años en su paso por organizaciones de lo que denominan memoria completa, que ponen en duda el número de 30.000 desaparecidos de la última dictadura.

En esta línea, en septiembre del 2023 pasado Villarruel encabezó un acto en la legislatura porteña “en homenaje a las víctimas del terrorismo”, lo que generó un fuerte repudio por parte de organismos de derechos humanos que advirtieron sobre una "avanzada negacionista" que busca "reivindicar el horror de la última dictadura".

Por otro lado, en el Gobierno genera cierto recelo el vínculo entre Villarruel y el expresidente Mauricio Macri. En el último tiempo se habló de encuentros entre ambos, aunque los dos lo niegan. “Hay una relación de trabajo”, aclararon desde el Senado.

Desde el entorno de Macri se posicionan en la misma línea. Destacan que “se conocen, hay un respeto mutuo firme y buena relación”, pero que “no tienen un vínculo diario o habitual”. “La relación de Mauricio es directamente con Milei. No hay nada en el medio”, resaltan.

Por pedido de Milei, el expresidente estuvo en Olivos en los últimos días, donde se reunió con la hermana del presidente, Karina Milei, y con el enigmático jefe de Gabinete, Nicolás Posse. "Conversaron varios temas. A Posse no lo conocía, con Karina ya viene compartiendo hace tiempo", detallaron las fuentes.

El expresidente sigue de cerca la gestión del Gobierno y observa con preocupación la cantidad de cargos de alto rango que actualmente siguen sin nombramiento, como la Secretaría de Minería tras la salida de Flavia Royón. Si bien la discusión de la alianza entre la LLA y el PRO se enfrío, dirigentes de la mesa chica mantienen reuniones frecuentes con el Gobierno.