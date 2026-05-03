3 de mayo de 2026 Inicio
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Más que abrir los ojos: por qué despertar es el milagro que ignoramos cada mañana

Muchas veces nos levantamos con prisa sin notar el milagro de nuestra propia existencia, cayendo en la trampa de no valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Una invitación a pasar de la inconsciencia al agradecimiento y a reconocer que cada despertar es una oportunidad extraordinaria que no deberíamos ignorar.

Claudio María Domínguez
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Claudio María Domínguez
Vivir en piloto automático nos hace olvidar que la vida es un privilegio.

Vivir en piloto automático nos hace olvidar que la vida es un privilegio.

La mejor noticia que podemos recibir cada mañana es la de que aún continuamos con vida; sin embargo, lo más probable es que esta mañana usted haya abierto los ojos, se haya levantado apresuradamente y, aunque suene ilógico, se haya percatado de todo, menos de que aún esta vivo.

¿Cuál es la diferencia entre vivir inconsciente de que se disfruta de estar vivo, y vivir consciente de estar gozando del privilegio de estar vivo?

La diferencia estriba, indiscutiblemente, en que sin estar consciente de estar vivo, no se valora la vida; en cambio, estando consciente, se agradece, primero que nada a la gracia de estar vivo, y se valoran, por lo tanto, cada uno de los instantes en que uno permanece con vida.

Asegurar, de acuerdo al dicho popular, que "nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde", resulta demasiado fatalista: hay personas que en este mundo sí saben lo que tienen -la vida-, y disfrutan de ella compartiéndola con las de los demás.

Sea usted una de estas personas. No caiga en el error de no saber lo que tiene hasta que lo haya perdido; resístase a formar parte de ese "nadie" que nunca supo que tenía vida y, por lo tanto, nunca supo valorarla.

Piense cuál sería la reacción de una persona que hubiera muerto y que de repente, milagrosamente, se le otorga vida de nuevo. Usted no tuvo que morir ayer para estar vivo hoy; sin embargo, ese regalo le fue otorgado nuevamente y no deja de ser el más maravilloso que hay.

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