A 100 días de gobierno, Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete junto a Victoria Villarruel

La reunión inició a las 8:55 y además de los ministros y Victoria Villaruel, también se encuentra presente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Durante el cónclave se discutió la estrategia para que el decreto 70/2023 no sea rechazado, también, en la Cámara de Diputados.

Más tarde, la propia Villarruel subió una foto junto al mandatario y contó que "cada ministro expuso las dificultades de su área". En esa misma línea, Milei compartió la publicación e ironizó: "Los que estaban peleados...".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1770091443668865259&partner=&hide_thread=false Los que están peleados...!!! https://t.co/SKc8pbv0Ma — Javier Milei (@JMilei) March 19, 2024

Es la segunda vez en la semana que el Presidente y su vice comparten un encuentro con el objetivo de disipar los rumores de ruptura política. El lunes ambos participaron del acto por el aniversario por los 32 años del atentado contra la Embajada de Israel. La ceremonia se realizó en Retiro, con la presencia de familiares de víctimas y sobrevivientes del ataque perpetrado en 1992.

Milei Villarruel Javier Milei junto a Victoria Villarruel en el acto por el atentado a la Embajada de Israel. Ambos participan de la reunión de Gabinete de este martes.

La reunión se llevó a cabo en el salón Eva Perón con la presencia de los ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mario Russo (Salud), Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Los dos ausentes son la canciller, Diana Mondino, con agenda de actividades en Vietnam, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Los secretarios Karina Milei (General de la Presidencia), Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), Eduardo Serenellini (Prensa) y José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete) también son parte de la la misma junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Milei negó que exista una pelea con Villarruel pero admitió: "No pensamos exactamente igual"

En la entrevista que dio el domingo en LN+, el Presidente negó que haya un conflicto con Villarruel, a pesar de que el Gobierno la cruzó por convocar a la sesión en el Senado para tratar el mega decreto.

"Con Villarruel no estamos peleados. El video que hizo después de la votación está claro. Tenemos una excelente relación. No pensamos exactamente igual, eso es claro, pero nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente", expresó el mandatario.

En tal sentido, se refirió al comunicado de la cuenta de la Oficina del Presidente en las redes sociales, en el que el Gobierno cuestionó a Villarruel, aunque lo negó. "Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no, eso es el trabajo de ella. Ella habrá hecho la evaluación de costo y beneficio y listo. ¿Quién soy para meterme en el trabajo de ella? Hubo una interpretación maliciosa del comunicado de la Oficina del Presidente", aseguró.