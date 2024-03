Por su parte, Victoria Villarruel compartió una fotografía donde se la ve sonriendo al lado de Javier Milei y donde escribió: "Con el Presidente @JMilei luego de la reunión de Gabinete. Fue una reunión larga donde cada Ministro expuso la problemática de sus áreas. Y nosotros ahora haciendo el post reunión".

No es la primera vez que el Gobierno desmiente la interna entre ambos, ya que durante una conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que "No sé por qué se tomó que era contra la vicepresidenta” y apuntó hacia el periodismo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)

"Efectivamente era un comunicado muy firme dedicado contra la casta política, desconocemos porqué se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con la vicepresidente de la nación", explicó. Además, remarcó que no existe ningún tipo de "pelea" o "interna", y que el comunicado en realidad "fue contra la casta política".

Luis Juez, sobre la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel: "Dejen de pelearse por estupideces"

El senador del PRO Luis Juez mandó un mensaje al mandatario Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel al pedir que los integrantes de La Libertad Avanza "dejen de pelearse por estupideces".

Los dichos de Juez se produjeron en medio de la fuerte interna entre Milei y Villarruel debido a que a pesar de que desde Casa Rosada hay preocupación por la chance de que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Presidente sea rechazado, la sesión en el Senado de este jueves convocada por la vicepresidenta fue ratificada.

En diálogo con Radio Rivadavia, apuntó hacia el ajuste del gobierno de Milei y analizó la postura del kirchnerismo sobre el DNU. "La gente vive un salvaje ajuste con una angustia monstruosa como para que nosotros traigamos estas cosas a la cabeza. Probablemente, el kirchnerismo junte a los senadores necesarios para voltear el DNU y, si no se ponen a laburar probablemente sí", manifestó.

"No tienen idea ni quién es el verdadero enemigo. Tengo una responsabilidad institucional, no tengo segundos intereses, el enemigo está identificado, dejen de pelearse por estupideces", agregó el ex candidato a gobernador de Córdoba.

En tanto, cargó contra los legisladores de Unión por la Patria al describir que se encuentran "agazapados" y en esta línea, aseguró que "los kirchneristas están rogando, ese famoso club del helicóptero. Cuando el peronismo no gobierna no puede gobernar más nadie".