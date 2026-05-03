Archivos desclasificados de la SIDE: cómo fue la campaña clandestina para instalar la "teoría de los dos demonios"

En 1979, la agencia de inteligencia lanzó el millonario y ultra secreto Operativo Editorial, una acción encubierta que buscaba establecer en la Argentina y en los países occidentales la idea que el régimen militar estaba llevando adelante una lucha ejemplar contra el "terrorismo comunista" e instalar la narrativa de equidistancia que recuperó actualidad durante el gobierno de Milei.

Tras una primera tanda difundida días antes de que se cumplieran 50 años del golpe de 1976, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) publicó hace unos días una segunda serie de documentos históricos desclasificados , que detallan algunas de las acciones secretas del organismo, esta vez correspondientes al período que va de 1946 hasta 1983.

No se esperaba que hubiera demasiadas “bombas” en los nuevos documentos, ya que el propio subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, se había encargado de aclarar que los contenidos críticos continuarán bajo secreto , especialmente aquellos cuya difusión pudiera comprometer operaciones vigentes, intereses estratégicos o instituciones vitales del Estado. De tal forma que, tal como ocurre en la primera tanda de archivos desclasificados, la mayor parte de los nuevos documentos detallan cuestiones burocráticas y de organización interna del organismo

Sin embargo, entre las más de 1.400 páginas desclasificadas el martes pasado hay algunas revelaciones importantes , que dan cuenta de actividades opacas que tuvieron como objetivo modelar desde el Estado la discusión pública. Y, entre ellas, se destaca el llamado Operativo Editorial.

El contexto de esta iniciativa se detalla al comienzo de uno de los últimos documentos de la serie, fechado en el año 1979 . Como orientación general, el archivo señala que la “guerra contra la agresión subversiva marxista, iniciada formalmente en octubre de 1975, prácticamente ha culminado en su faz operacional” , aclarando que esto no significa que la actividad de inteligencia deba disminuir o atenuarse. Pero sí que, en ese marco, la SIDE debía reorientar su atención hacia la "inteligencia política, económica y social".

En ese nuevo "espíritu" y de acuerdo con los documentos recientemente desclasificados, gracias al hallazgo de un Sumario Administrativo interno etiquetado con el número tres, se logró determinar la cadena de mando de la operación. Las pruebas indican que fue un falto uncionario identificado como Subsecretario “A”, dependiente de la Dirección 8-Interior, quien encomendó de manera directa a un agente operativo de la central de inteligencia la tarea de confección, elaboración, edición y posterior distribución de un libro de neto corte propagandístico para instalar lo que luego se conocería como la “teoría de los dos demonios.”

Esta publicación, que relacionaba el accionar de grupos armados internacionales de izquierda con la actividad de organizaciones políticas argentinas durante los años 60 y 70, fue bautizada con el título de "Argentina y sus Derechos Humanos". En los archivos difundidos están escaneadas varias páginas del libro, que por momentos rozan un tono desopilante, con referencias a "La Mancha Roja" que se estaba extendiendo por el mundo y con un capítulo victimista titulado "Curso abreviado para destruir la imagen de un país".

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La ejecución material de esta labor de propaganda encubierta fue la que recibió el nombre en clave de Operativo Editorial. Para llevarla a cabo sin levantar sospechas en la sociedad argentina o en la comunidad internacional, se diseñó una compleja estrategia que implicó que el agente designado asumiera una identidad falsa. Bajo un nombre supuesto, el espía se infiltró y pasó a integrar la comisión directiva de una asociación civil constituida legalmente para la ocasión, la cual fue inscripta bajo el nombre de Asociación Patriótica Argentina.

Bajo esa fachada, el agente de la SIDE asumió el rol de secretario de prensa, cargo que le otorgaba la justificación perfecta para sus movimientos. Para dotar de absoluta verosimilitud a esta operación clandestina, la central de inteligencia le suministró al agente la documentación personal apócrifa necesaria, así como tarjetas institucionales de presentación.

Un presupuesto millonario destinado a la propaganda

Amparado por esa cobertura, el agente de inteligencia desplegó una agenda de relaciones públicas. Durante años, realizó entrevistas presenciales y mantuvo un constante intercambio de correspondencia formal con agrupaciones que nucleaban a los familiares de civiles y militares fallecidos por el accionar de las organizaciones guerrilleras. Asimismo, interactuó asiduamente con personal en actividad y retiro de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad nacionales.

Su labor, que luego se amplió a editor, lo llevó a negociar contratos y condiciones de impresión con importantes imprentas, a relacionarse con sellos editoriales, a frecuentar las redacciones de los principales medios de comunicación y a gestionar trámites en múltiples dependencias del Estado.

La escala y la ambición del Operativo Editorial quedaron plasmadas en las cifras que detalla el sumario administrativo interno. Se comprobó que la operación tuvo asignada una partida presupuestaria millonaria y constante entre los años 1979 y 1983, fondos que fueron utilizados para imprimir y distribuir a lo largo y ancho del país, y también en el exterior, la notable suma de veinte mil ejemplares del libro.

Ante el inminente cambio de régimen, a fines del año 1983 las autoridades de inteligencia dieron la orden de que la totalidad de las pruebas en papel fueran introducidas en máquinas trituradoras, intentando borrar para las huellas de la Operación Editorial.

Instalando la narrativa de "los dos demonios"

A pesar de estos intentos de destrucción de pruebas, sobrevivieron copias de la publicación, que estaban en manos de particulares. El libro “Argentina y sus Derechos Humanos”, que llevaba la firma autoral de la Asociación Patriótica Argentina, iniciaba sus páginas con una extensa carta de presentación que se encontraba rubricada de manera anónima por “los editores”. En este texto introductorio se explicitaba que el objetivo primordial de la obra era documentar, exponer y difundir a gran escala la totalidad de los atentados y acciones terroristas que había padecido la Argentina entre los años 1969 y 1979.

Operativo editorial El libro "Argentina y sus derechos humanos" tuvo una tirada de 20.000 ejemplares. Imagen: SIDE

Al mismo tiempo, el prólogo hacía una encendida referencia una supuesta campaña orquestada desde el exterior con el fin de desprestigiar internacionalmente al régimen militar y a la llamada “lucha contra la subversión”. El documento desclasificado detalla cómo, desde la SIDE, el Operativo Editorial había sido concebido con la misión “de contrarrestar de manera contundente los ataques diplomáticos y mediáticos injustificados de los que el Estado argentino se consideraba objeto”, a la vez que pretendía alertar a otras naciones soberanas del mundo libre sobre el "grave peligro subversivo" que las acechaba en las sombras.

Un dato que revela la clara intencionalidad de exportar el discurso de “los dos demonios” hacia los países occidentales radica en que ambas publicaciones fueron redactadas y editadas de forma simultánea en tres idiomas diferentes: español, inglés y francés. Las variaciones más significativas entre ambas radican en sus respectivas fechas de publicación y en la estructura de algunos de sus capítulos.

Para reforzar su narrativa, los libros incluían extensos listados donde se enumeran los nombres de las víctimas asesinadas por los grupos guerrilleros, y en contraposición, minimizaban los crímenes perpetrados por los grupos de tareas de la dictadura , invirtiendo así los roles de las acusaciones internacionales que por entonces pesaban sobre el gobierno militar.