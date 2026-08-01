Presentaron un proyecto para prohibir los mercenarios y ejércitos privados La iniciativa, presentada por el diputado Ramiro Gutiérrez, propone incorporar el delito de mercenarismo al Código Penal para castigar el reclutamiento, la financiación y la organización de ejércitos privados, además de endurecer las penas cuando participen menores o se cometan crímenes de guerra. Por Agregar C5N en









Ramiro Gutiérrez impulsó un proyecto para frenar el reclutamiento de mercenarios y ejércitos privados. Redes sociales

Ramiro Gutiérrez, diputado nacional por el Frente Renovador, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el objetivo de incorporar el delito de mercenarismo y sancionar la conformación de organizaciones armadas privadas, frente al crecimiento de conflictos internacionales en los que intervienen estructuras financiadas por actores no estatales.

La propuesta establece penas para quienes presten servicios militares a cambio de una remuneración fuera de los marcos autorizados por la legislación nacional o el Derecho Internacional. Además, alcanza a quienes promuevan, financien, integren o dirijan este tipo de organizaciones, con el propósito de reforzar el control estatal sobre el uso legítimo de la fuerza.

El texto también contempla agravantes cuando estas estructuras comprometan la defensa nacional, involucren a menores de edad o faciliten delitos como terrorismo, genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad. Al mismo tiempo, excluye de sus alcances a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, misiones autorizadas por la ONU, empresas de seguridad privada habilitadas y personal sanitario o humanitario.

Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto para frenar el reclutamiento de mercenarios y ejércitos privados. Redes sociales En los fundamentos de la iniciativa, Gutiérrez sostuvo: "Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado", al advertir sobre el crecimiento de estas redes de reclutamiento.

El legislador argumentó además que la legislación argentina carece de herramientas específicas para enfrentar este fenómeno y concluyó: "Mientras la Justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal".