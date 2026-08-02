Turismo de invierno: viajaron 4,6 millones de personas, pero el gasto quedó por debajo de la inflación

El balance del receso fue dispar a lo largo del país, entre la nieve tardía en las zonas de montañas y el efecto Mundial, que demoraron su inicio. Los turistas gastaron $2,12 billones, un 5,6% inferior al año anterior en términos reales.

Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.

El balance de las vacaciones de invierno fue dispar a lo largo del país , entre la nieve tardía en las zonas de montañas y el efecto Mundial, que demoraron el inicio de las vacaciones de invierno. 4,6 millones de turistas viajaron por el país con una estancia promedio de cuatro días, y gastaron $2,12 billones, por debajo de la inflación: a precios reales resultó un 5,6% inferior al año anterior .

Este pueblo de España está a un paso de Portugal y busca habitantes para repoblarse: cómo es

La cifra surge del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , que expresó que "las vacaciones de invierno 2026 fueron atípicas porque coincidieron con el Mundial de Fútbol, con un clima inestable y con una situación económica más restrictiva de lo habitual".

También apuntaron que la llegada de unos 400 mil turistas internacionales ayudó a compensar la menor demanda del turismo interno. Así, fueron un total de 4,6 millones de personas por el país, (4,2 millones turistas nacionales), un 5,9% más que el año pasado .

" En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la Selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales . Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial", añadieron desde la entidad.

"La recuperación del turismo en 2026 es una buena noticia (en 2025 los viajes internos habían caído un 11%), aunque todavía la cantidad de gente que viaja es un 16,9% menor al récord alcanzado en 2023" , explicaron de parte de CAME.

Por otro lado, acompañando al turismo, a lo largo de todo julio se notó una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia los destinos que ofrecieron fiestas, eventos gastronómicos, u otras actividades convocantes.

Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas de la segunda mitad de julio. Bariloche volvió a liderar la temporada con ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.

También tuvieron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En Tucumán, las celebraciones del 9 de Julio alentaron un flujo de turistas de todo el país, incluyendo a las autoridades de gobierno.

Por el contrario, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron uno de los inviernos más débiles de los últimos años, afectados por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.