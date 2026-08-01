1 de agosto de 2026 Inicio
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Se tensiona el humor social: advierten por la caída de la imagen de Javier Milei en redes sociales

Un estudio privado reveló que se acentuaron los comentarios negativos en los posteos del Presidente en Instagram: alcanzan el 80%, frente a un 20% de valoración. La merma alcanza también a Facebook y X.

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Se complica la situación de javier Milei en redes sociales. 

Se tensiona el humor social: advierten por la caída de la imagen de Javier Milei en redes sociales
Imagen mejorada con IA.

A meses del comienzo de un año electoral clave para el Gobierno, el humor social va en aumento y el presidente Javier Milei sufre una fuerte caída de su imagen en las redes sociales. Así lo destaca un estudio privado que pone el foco en la territorialidad digital del jefe de Estado, el cual hace no mucho tiempo era su principal activo político.

El ministro de Economía habló en una entrevista televisiva.
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Del trabajo, realizado por QSocial, se desprende por ejemplo que los comentarios negativos en sus posteos de Instagram alcanzan el 80%, frente a un 20% de valoración. La merma alcanza también a Facebook y X.

"Nosotros realizamos mensualmente un monitoreo que tiene dos partes: una encuesta nacional, mensual, que se hace desde agosto del año pasado un estudio paralelo de la territorialidad digital. En ambas partes del informe coincide desde noviembre empieza, pero fuertemente en enero, una caída de la imagen de Milei, la valoración de su gestión, y paralelamente en la parte digital, una caída descomunal de sus volúmenes comunicativos, sumado a una negativización de las personas que le hablan en sus redes sociales oficiales", señaló la investigadora María Fernanda Ruíz en una entrevista con Néstor Dib en el programa Argentina en Vivo por C5N.

En este sentido, detalló que "en Instagram, por ejemplo, bajó de 6 millones de acciones digitales que la gente hace cuando le pone me gusta, cuando le comenta una publicación o cuando la comparte, de 6 millones en enero a 1.110.000 en junio. Esa caída brutal tuvo tuvo un derrotero de esa manera en cuanto a la disminución, pero a la vez pasó de un 20% de negatividad con un 80% de positividad en noviembre del año pasado al revés, un 20% de positividad en los comentarios contra un 80%".

Cae la imagen digital de Milei en redes.

Cae la imagen digital de Milei en redes.

"O sea, tuvo dos tragedias, digamos, su devenir comunicativo en sus cuentas oficiales. Esto no es solo en Instagram, nosotros veníamos estudiando lo venimos estudiando en todas las redes sociales y tiene caídas, por ejemplo, en Facebook de un 79%, en Twitter de un 59% eh y bueno, y en Instagram esto que estábamos diciendo; en TikTok dejó de publicar en su cuenta oficial", agregó la investigadora.

El 50% de los argentinos afirma que "no puede esperar más" a la recuperación de la economía

En otro apartado del relevamiento, realizado sobre 1.323 casos y con un margen de error de ±2,9%, se marca que el 50% dijo “ya no puedo esperar más” a una recuperación económica. Apenas un 20% se mostró dispuesto a aguantar hasta las elecciones de 2027, y el resto reparte su paciencia entre fin de este año o mediados de 2027 y un 12% no expresó una posición.

En cuanto al humor social es mayoritariamente negativo, solo el 16% cree que el presente es “bueno”, mientras que el 48% lo califica como “malo”. Y mirando hacia adelante, el 47% espera que la economía empeore en un año. En ese sentido, la confianza en el Gobierno también viene en picada: 61% no cree que pueda resolver los principales problemas y el 64% opina que Milei gobierna “para algunos sectores”, no para la mayoría.

Sacrificio y ajuste: no se aguanta más

Otro de los puntos claves que revela la encuesta nacional es que la gente no está dispuesta a seguir ajustándose en pos de una recompensa que parece inalcanzable. El 67% rechaza que el esfuerzo actual valga la pena y la misma proporción cree que no traerá beneficios futuros.

Apenas un tercio mantiene expectativas positivas, entre el 31% y el 32% manifestó conformidad con las medidas económicas impulsadas por el oficialismo, reflejando un escenario de creciente escepticismo respecto de los resultados del plan oficial.

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