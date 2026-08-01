1 de agosto de 2026 Inicio
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Paro docente: el Gobierno supervisará el cumplimiento del 75% de la actividad prevista en la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde explicó que se basa en la Ley N.° 27.802 y aclaró que "en el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan".

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Ctera convocó a un paro el lunes 3 de agosto. 

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La cartera a cargo de Sandra Pettovello aclaró que "en el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan". A finales de semana el ministerio ya se había pronunciado sobre la medida de fuerza y recordó que la educación quedó comprendida como servicio esencial a partir de la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, las instituciones alcanzadas por la medida deberán garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual.

En el marco de las atribuciones que le otorga la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, explicaron, se "desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo".

"La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de la jurisdicciones ya la vez el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución", recordaron desde Capital Humano.

Para luego exhortar "a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".

Paro nacional: el reclamo de los docentes

El principal gremio docente del país reclama al Gobierno una recomposición salarial y fondos educativos recortados con la política de la motosierra. La medida de fuerza se realiza “en defensa de los derechos de los docentes”, aseguró Sonia Alesso y detalló los principales reclamos:

  • Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.

  • Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.

  • La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

  • El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

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