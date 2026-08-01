Paro docente: el Gobierno supervisará el cumplimiento del 75% de la actividad prevista en la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado donde anunció que el lunes supervisará el cumplimiento del 75% de la actividad docente, prevista en la reforma laboral, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). El gremio denunció la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y cuestionó el recorte de fondos destinados al sistema educativo.
La cartera a cargo de Sandra Pettovello aclaró que "en el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan". A finales de semana el ministerio ya se había pronunciado sobre la medida de fuerza y recordó que la educación quedó comprendida como servicio esencial a partir de la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, las instituciones alcanzadas por la medida deberán garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual.
En el marco de las atribuciones que le otorga la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, explicaron, se "desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo".
"La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de la jurisdicciones ya la vez el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución", recordaron desde Capital Humano.
Para luego exhortar "a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".
Paro nacional: el reclamo de los docentes
El principal gremio docente del país reclama al Gobierno una recomposición salarial y fondos educativos recortados con la política de la motosierra. La medida de fuerza se realiza “en defensa de los derechos de los docentes”, aseguró Sonia Alesso y detalló los principales reclamos:
- Restitución del FONID y pago de los fondos nacionales destinados a la educación.
- Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente.
- La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- El rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.