Paro docente: el Gobierno supervisará el cumplimiento del 75% de la actividad prevista en la reforma laboral El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado donde explicó que se basa en la Ley N.° 27.802 y aclaró que "en el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan". Por Agregar C5N en









Ctera convocó a un paro el lunes 3 de agosto.

El Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado donde anunció que el lunes supervisará el cumplimiento del 75% de la actividad docente, prevista en la reforma laboral, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). El gremio denunció la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y cuestionó el recorte de fondos destinados al sistema educativo.

La cartera a cargo de Sandra Pettovello aclaró que "en el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan". A finales de semana el ministerio ya se había pronunciado sobre la medida de fuerza y recordó que la educación quedó comprendida como servicio esencial a partir de la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, las instituciones alcanzadas por la medida deberán garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual.

En el marco de las atribuciones que le otorga la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, explicaron, se "desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo".

"La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de la jurisdicciones ya la vez el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución", recordaron desde Capital Humano.

Para luego exhortar "a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".