Pitu Salvatierra criticó la visita de Kristalina Georgieva: "Para nosotros, el FMI es el transa"

El legislador porteño, por la pantalla de C5N, cuestionó la presencia del organismo en la Argentina, pidió renegociar el cronograma de pagos y vinculó el ajuste económico con el deterioro del poder adquisitivo.

Alejandro "Pitu" Salvatierra pasó por el sillón de los invitados de TVR y cuestionó el vínculo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Durante la entrevista con Juan Di Natale y Carolina Papaleo, por C5N, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que el país necesita discutir nuevamente las condiciones de la deuda para poder crecer.

El dirigente aseguró que cada intervención del organismo internacional dejó consecuencias negativas, señaló que "ya vivimos esta película" y recordó la decisión de Néstor Kirchner de cancelar la deuda con el Fondo. "Sin sacarnos el Fondo Monetario de encima no vamos a poder crecer nunca", afirmó, al tiempo que consideró necesario revisar el acuerdo firmado durante la gestión de Alberto Fernández.

En ese sentido, planteó que un eventual gobierno de otro signo político debería abrir una nueva negociación con el organismo. "La primera medida que tiene que tomar cualquier gobierno popular es rediscutir el cronograma de pagos del FMI con la misma lógica que planteó Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Si no nos dejan vivir no vamos a poder pagar", expresó.

Además, Salvatierra vinculó las obligaciones financieras con las políticas de ajuste aplicadas por la administración de Javier Milei y aseguró que esas decisiones repercuten en la vida cotidiana de millones de argentinos. "Hay que crecer para poder pagar y para que ese pago no sea costa del sufrimiento de la gente", remarcó.

El funcionario utilizó una comparación para explicar cómo percibe el funcionamiento del organismo internacional. "Para nosotros, el FMI del barrio es el transa. Y creo que, en líneas generales, el FMI es el transa", lanzó, en una de las definiciones más resonantes de su paso por TVR.

Pitu Salvatierra apuntó contra Javier Milei por sus insultos a Lula Da Silva

Pito Salvatierra también criticó la visita de Javier Milei a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y cuestionó los insultos del mandatario argentino hacia Lula da Silva. "Es peligroso porque Brasil es nuestro principal socio comercial. Aparte es un pueblo hermano", sostuvo.

En esa línea, consideró que el jefe de Estado excedió su rol institucional durante el viaje. "El Presidente no puede comportarse como un militante de Flavio Bolsonaro. Muchos lo naturalizan, lo justifican: 'Él es así'. No, fue elegido y representa al pueblo argentino. Tiene una figura institucional que respetar", expresó.

Además, calificó como "vergonzoso" el comportamiento de Milei durante su paso por Brasil y manifestó preocupación por su estado de salud. "Fue a ser militante de un candidato de otro país, fue a inmiscuirse en la política de otro país. Además de la falta de respeto a un mandatario. Estoy cerca de la teoría de Victoria Villarruel, que dice que Milei no está bien de salud. Me preocupa su salud y las consecuencias de sus actos", concluyó.