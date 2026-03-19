19 de marzo de 2026 Inicio
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Manuel Adorni y el viaje a Punta del Este: un juez ya ordenó reconstruir el circuito del dinero para costear el vuelo privado

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la causa y puso el foco en “Alpha Centauri S.A.”. Ordenan reconstruir la trazabilidad de los fondos y convocarán a declarar al periodista Marcelo Grandío.

Vanesa Petrillo
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Vanesa Petrillo
El jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena.

El jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena.

“Se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa" Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc), es una de las medidas ordenadas en la causa por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia a Punta del Este. Además, el fiscal Gerardo Pollicita pidió citar como testigo al periodista amigo del funcionario, Marcelo Grandío, quien dio explicaciones contradictorias.

Adorni pidió disculpas, pero aseguró que no cometió un delito.
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El juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Pollicita, centró su pedido en el rol de la empresa señalada como contratante del avión y las versiones contradictorias sobre el financiamiento del traslado.

Ya se pidieron las imágenes de todas las cámaras del lugar, los manifiestos de vuelo, y los registros del pago.

En ese marco, en la causa se dispuso la citación a declarar como testigo de Marcelo Grandio, uno de los protagonistas del caso, que viajó junto a la familia Adorni. Aún no hay fecha para su declaración, según fuentes consultadas.

En su requerimiento, el fiscal puso especial énfasis en reconstruir el circuito del dinero utilizado para costear el viaje.

Uno de los puntos centrales está dirigido a la firma “Alpha Centauri S.A.”. La fiscalía solicitó que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa ‘Alpha Centauri S.A.’ para abonar los viajes en cuestión”, incluyendo el análisis de “registros contables” y “cuentas bancarias”.

Las contradicciones de Grandio

Según se desprende del escrito del fiscal, Grandio había afirmado en un primer momento que fue “invitado” y que el viaje se pagó “con plata del Estado”, aunque luego rectificó esa versión al señalar que los costos se cubrieron “a medias”.

Frente a esas contradicciones, la fiscalía resolvió avanzar con su convocatoria: pidió que se lo cite “a los fines de clarificar los hechos denunciados”, en busca de precisar quién afrontó efectivamente los gastos del vuelo.

Pedidos a la ANAC y Dirección General de Aduanas

Además, se requirió a la ANAC que remita el “plan de vuelo correspondiente al avión ‘Honda Jet’ con matrícula LVHWA”, contratado por la empresa, que partió desde San Fernando hacia Punta del Este el 12 de febrero, así como también los datos del vuelo de regreso y “toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”.

En paralelo, solicitó a la Dirección General de Aduanas que informe “si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis”, tanto en la ida como en el regreso, y si los tripulantes realizaron “declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Otra de las medidas apunta a reunir material público: se pidió que se obtenga “una desgrabación de los reportajes” brindados por los involucrados “desde el momento de los hechos”, con el objetivo de establecer “quién y cómo se abonaron los costos del viaje”. Asimismo, la fiscalía requirió certificar la existencia de otras causas que puedan tener conexión con el expediente.

Con esta batería de diligencias, la justicia busca avanzar sobre el origen de los fondos y el papel concreto de la empresa en la operatoria, en una investigación que se centra en el circuito financiero detrás del viaje.

Adorni fue denunciado no solo por el viaje a Punta del Este. Se lo acusa de enriquecimiento ilícito en una denuncia que fue ampliada por una casa en un country que se le atribuye y que no habría sido declarada. También está denunciado en otro expediente por haber llevado a su esposa junto a la comitiva oficial en un viaje a Estados Unidos.

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