6 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei volvió a atacar a la prensa y negó que Pablo Quirno reemplace a Manuel Adorni

El Presidente desmintió una información que planteaba la posibilidad de que Canciller ocupe el cargo del actual jefe de Gabinete, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. "Ni de un modo tangencial se sugirió algo así", afirmó sobre una charla donde Luis Caputo le habría realizado la sugerencia.

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Javier Milei y un abrazo con Manuel Adorni durante el acto por Malvinas. 

Javier Milei y un abrazo con Manuel Adorni durante el acto por Malvinas. 

El presidente Javier Milei publicó este miércoles en redes sociales un nuevo ataque a la prensa al desmentir y negar la información de un remplazo de Manuel Adorni por el canciller Pablo Quirno en la jefatura de Gabinete. El actual vocero es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y atraviesa su peor momento en la gestión libertaria. "Ni de un modo tangencial se sugirió algo así", afirmó sobre una charla donde Luis Caputo le habría realizado la sugerencia del cambio.

El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.
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"OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN PERIODISTAS. He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X, al compartir la publicación original del medio IProfesional.

De todas maneras, la situación del actual jefe de Gabinete es crítica dentro del Gobierno: luego de la presentación del Informe de Gestión en Diputados, donde se defendió, esquivó preguntas de la oposición y aseguró "no cometí delitos y no voy a renunciar", la continuidad del funcionario parece estar cada vez más en duda dentro de los pasillos de la Balcarce 50.

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La centralidad política volverá a trasladarse el viernes a Casa Rosada, donde el vocero convocó a una nueva reunión de Gabinete con una agenda de temas que incluirá avanzar con los proyectos legislativos enviados al Congreso. Pese a ello, las nuevas revelaciones sobre el patrimonio del funcionario y los millonarios gastos en dólares que realizó para remodelar dos de sus propiedades adquiridas.

En este marco, la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tendría decidido plantearle al jefe de Estado el alejamiento definitivo de Adorni para que el Gobierno obtenga aire político, a un año de las elecciones nacionales.

Martín Menem negó que vaya a reemplazar a Manuel Adorni: "No hay ninguna posibilidad"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respaldó este miércoles al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por enriquecimiento ilícito, y negó que lo vaya a reemplazar en el cargo. "No hay ninguna posibilidad", señaló, previo a denunciar una "campaña para lastimar al Gobierno" y creer que, con el paso del tiempo, el vocero "va a aclarar todo" y "no va haber inconveniente".

“Los diputados de La Libertad Avanza estamos convencidos y todos pensamos de que el tema de la condena mediática no es un término nuestro. Nosotros creemos en Manuel Adorni, por eso seguimos trabajando con él”, manifestó en un primer momento Martín Menem en una entrevista con El Cronista Stream.

En este sentido, analizó sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, que "los medios están exacerbando hace dos meses que están con este tema. Están pasando un montón de cosas en Argentina y no hablan de otro tema. Tienen algo personal con Manuel y a medida que pasa el tiempo se va aclarar todo y no va haber ningún inconveniente”.

Ante la consulta si existe cierta preocupación en el Gobierno sobre los bajos niveles de aceptación e imagen, según lo indica el último índice relevado por la Universidad Di Tella, Menem respondió: "Puede circunstancialmente, por este exacerbamiento de los medios contra una situación, generar subidas, bajadas, lo que pasa cuando hay buenas noticias y otras que tratan de lastimar al Gobierno. Porque esto es una campaña para lastimar algo Gobierno”.

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