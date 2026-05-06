Ordenaron levantar el secreto fiscal ante ARBA por la casa de Manuel Adorni en el country

También respecto de una propiedad en La Plata, donde actualmente viviría la madre del jefe de Gabinete. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

La justicia ordenó levantar el secreto fiscal ante Arba por la propiedad de la familia Adorni en el country Indio Cua, en la localidad de Exaltación de la Cruz, y también respecto de una propiedad en La Plata, donde actualmente viviría la madre del jefe de Gabinete.

La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. A principios de abril, la justicia ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario, relacionado con movimientos de cuentas de Adorni y su esposa.

Se trata de la propiedad en la que el fucionario mandó a realizar millonarias reformas , las cuales ascienden a un gasto total de casi u$s250 mil y están siendo investigadas en Comodoro Py. Entre parrillas, cascadas y jacuzzi , el funcionario le encargó al contratista Matias Tabar distintas modificaciones en la propiedad y, según declaró el arquitecto, fueron abonadas en "efectivo y sin factura".

Tabar aseguró ante la Justicia que Adorni pagó u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025 y precisó que la obra duró 10 meses. El vocero fue designado jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025, de acuerdo al decreto 784/2025.

El contratista fue quien aportó además una carpeta con fotos del antes y el después de la casa, facturas por las compras realizadas y una lista de las personas que trabajaron allí. Incluso, de forma voluntaria, dejó el celular y la clave del mismo a disposición de la investigación por enriquecimiento ilícito .

Las reformas que realizó Adorni en el country de Indio Cua

Entre los trabajos encargados por Adorni al contratista se encuentran una bacha de cocina por un valor de u$s296, la construcción de una parrilla por u$s6.500, junto al frente de la misma por u$s7.310, cambios de las ventanas por un valor total de u$s33 mil, la instalación de un dosificador de detergente por u$s96, entre otros ítems.

La contratación en principio se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, aunque según recordó el contratista, hubo un presupuesto inicial de u$S94.000, al que luego se le fueron agregando “extras”.

En el listado presentado ante la Justicia aparecen compras de racks de TV, muebles de baños, mesas de luz, y mobiliario en general para equipar el hogar. También se registraron varios pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por u$s8.000, otro del 20 de diciembre por u$S6.400, otro del 3 de abril por u$s19.000, otro el 26 de junio por u$s7.500 y el último el 1 de julio por u$s3.300.