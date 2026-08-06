Tensión en el Congreso: al menos nueve detenidos y más de dos horas de represión

Autoconvocados, gremios de la CGT, las dos CTA y agrupaciones políticas se movilizaron frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada y hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según la Policía Federal, las detenciones fueron por "atentado y resistencia". Una fotoperiodista debió ser trasladada de urgencia por una herida en la cabeza.

A pesar de la represión, de los carros hidrantes, gases y detonaciones de bala de goma, la gente resistió.

Al menos una persona resultó herida y otras nueve fueron detenidas durante la movilización frente al Congreso de la que participaban autoconvocados, gremios de la CGT, las dos CTA y agrupaciones políticas. Las fuerzas de seguridad comenzaron a utilizar carros hidrantes y balas de goma para intentar dispersar a un grupo de no más de 50 manifestantes que protestaban contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

Como saldo de la represión del Gobierno hacia los manifestantes que se congregaron en las inmediaciones del Palacio legislativo, una fotoperiodista resultó gravemente herida tras recibir un golpe en la cabeza, con sangrado por la oreja. Según pudo saber C5N, la mujer fue asistida en el lugar por la doctora Mirta Romero, quien le practicó un vendaje por politraumatismo, y luego trasladada de urgencia al Hospital Argerich para su evaluación.

El despliegue de fuerzas de seguridad, iniciado en las inmediaciones del Congreso, se mantenía activo esta noche. Los agentes avanzaban a pie, en motos y camiones por la avenida 9 de Julio, a la altura de avenida de Mayo, donde un grupo de manifestantes permanecía cortando la calle e impidiendo el tránsito vehicular.

Los primeros incidentes se dieron alrededor de las 17, cuando manifestantes derribaron una valla frente al Congreso y las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con gases lacrimógenos y balas de goma. En pocos minutos, la movilización pacífica se transformó en un escenario de máxima tensión, con sirenas, estruendos y humo sobre la Plaza del Congreso.

Efectivos de Prefectura lanzaron gases contra quienes resistían al grito de "¡Argentina!" en las inmediaciones de Bartolomé Mitre y Entre Ríos. A pesar de la represión y las detonaciones de balas de goma, la multitud se mantuvo firme. Vecinos y organizaciones denunciaron a C5N la presencia de policías infiltrados que habrían iniciado el caos: "Estaba todo tranquilo y de pronto empezaron a tirar piedras", señalaron.

Los incidentes se reactivaron pasadas las 18:30, cuando un grupo de manifestantes volvió a avanzar sobre el vallado perimetral y las fuerzas de seguridad respondieron con camiones hidrantes y gas pimienta. La tensión se trasladó a la avenida Callao y Bartolomé Mitre, donde se registraron corridas, empujones y denuncias por los efectos del gas, mientras algunos manifestantes arrojaban botellas y piedras contra el cordón policial.

Los incidentes se producen mientras continúa la sesión del Senado y en el marco de un amplio operativo de seguridad en la zona. Afuera, miles de personas —desde sindicatos de la CGT y las dos CTA hasta organizaciones sociales y autoconvocados— se concentraron desde temprano bajo la consigna: "La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja". Mientras, adentro del Congreso, el Senado discute artículo por artículo el proyecto oficial, en un clima de tensión que se refleja tanto en el recinto como en las calles.

La protesta adquirió además carácter federal, con convocatorias confirmadas en decenas de ciudades del país —La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre otras—, la mayoría concentradas entre las 16 y las 18.

Calles afectadas y desvíos en la zona del Congreso

Los mayores inconvenientes para circular se concentrarán sobre las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, además de la calle Hipólito Yrigoyen, donde se espera la mayor concentración de manifestantes. También habrá columnas que llegarán desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar la circulación vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio durante gran parte de la jornada.

Los cortes también impactarán en el transporte público. Al menos 22 líneas de colectivos modificarán sus recorridos mientras permanezcan las restricciones en la zona.

Las líneas alcanzadas son la 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Los servicios que circulan de norte a sur serán desviados principalmente por las avenidas Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que los recorridos de este a oeste utilizarán como alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio hasta que finalice la movilización.