El gobierno de Santa Cruz compró 15.000 luminarias LED para modernizar el alumbrado público

"Durante muchos años, la compra de luminaria era un negocio para los distintos funcionarios", aseguró el gobernador Claudio Vidal. La adquisición demandó más de $3.400 millones y abarcará a decenas de localidades. Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir el déficit histórico de la empresa estatal y llevar luz a barrios sin servicio.

El gobierno de Santa Cruz busca mejorar el nivel de luz, bajar el consumo de energía y reducir el déficit del Estado.

El gobierno de Santa Cruz y la empresa estatal Servicios Públicos (SPSE) presentaron 15.000 nuevas luminarias LED en un acto oficial para modernizar el alumbrado de distintas localidades de la provincia. La compra requirió una inversión superior a los $3.400 millones y tiene como objetivo principal mejorar el nivel de luz, bajar el consumo de energía y reducir el déficit del Estado.

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Durante la ceremonia, el gobernador Claudio Vidal apuntó contra las administraciones anteriores por el irregular manejo de los fondos . "Durante muchos años, la compra de luminaria era un negocio para los distintos funcionarios , eso lo sabemos todos, sabemos que era así. De hecho, hay denuncias públicas en la justicia", aseguró el mandatario.

"No se trata solamente de esta compra de 15.000 luminarias, que es la más importante de seguro que se ha hecho en los últimos años. Se trata de algo mucho más importante, se trata de hacer las cosas de otra forma, de otra manera, de hacer las cosas de forma correcta" , agregó Vidal.

Para esta adquisición, la provincia revisó la licitación dos veces con el fin de sumar más oferentes y conseguir mejores precios en el mercado. A través de este mecanismo de mayor volumen de compra, la actual gestión logró un ahorro de entre $1.000 y $2.000 millones a favor del Estado.

El gobernador enmarcó este ahorro en la necesidad urgente de sanear las cuentas de Servicios Públicos. "Esta es una empresa que hoy tiene un déficit aproximado de $12.000 millones todos los meses. Ese déficit lo cubrimos absolutamente todos los vecinos de Santa Cruz", remarcó Vidal.

"Nosotros llegamos para ser distintos, para cambiar las cosas, y no nos podemos rendir bajo ningún punto de vista. Eso depende absolutamente de todos", concluyó el gobernador.

El plan del gobierno de Santa Cruz para modernizar el alumbrado público

El plan provincial contempla dos ejes de trabajo específicos para la distribución de los aparatos. Un total de 6.000 luminarias reemplazarán a los viejos equipos de sodio de alta presión, mientras que las 9.000 unidades restantes se instalarán en barrios y calles que hoy carecen de iluminación.

La instalación de los focos comenzará tras una etapa de logística con una demora de al menos tres meses, a cargo del personal de SPSE y de cada municipio. "En estos meses todos van a ver la diferencia. Vamos a iluminar Santa Cruz", afirmó el presidente de la empresa eléctrica, Matías Cortijo.

Además de los equipos de luz, el Estado sumó un motocompresor de $85 millones para tareas de agua y saneamiento en la zona norte. A su vez, el Ejecutivo anunció la pronta llegada de tres retroexcavadoras para evitar los gastos por alquileres de maquinaria en el sector público.