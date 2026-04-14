Un informe de la DAJuDeCO advirtió que el pendrive de unexdirigente contra la AFA fue manipulado

Fue entregado por Juan Pablo Beacon y luego difundido mediáticamente. Un análisis de un organismo dependiente de la Corte Suprema marcó que el dispositivo no puede utilizarse judicialmente ya que fue adulterado.

Un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) , que depende de la Corte Suprema , advirtió que el pendrive que supuestamente contenía información del teléfono celular del exdirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Juan Pablo Beacon fue adulterado. Se trata de un dispositivo utilizado para cuestionar a la cúpula del ente madre del fútbol local.

El periodista Mauro Federico expuso en Argenzuela , por C5N , que el contenido del dispositivo investigado incluso fue difundido mediáticamente: "La historia del pendrive trucho tiene que ver con la forma en la que llegó a manos de medios de comunicación una supuesta información extremadamente sensible, donde supuestamente se puso en evidencia irregularidades cometidas en diferentes aspectos de la vida institucional de la AFA".

En tal sentido, señaló que la Justicia estableció que los archivos del pendrive fueron manipulado. "El informe de DAJuDeCO dice 'no se puede certificar la autenticidad de la información que contiene este pendrive'. Según este organismo, 'no se cumplió con la extracción forense realizada conforme a los estándares de seguridad de la información, preservación de la evidencia digital y cadena de custodia que rigen en la materia'", expresó.

"Es decir, esto sería, por contrario sensu imaginar que perfectamente esta información pudo haber sido adulterada y si no lo fue, nadie puede decidir respecto del contenido de ese pendrive y por lo tanto, no puede ser utilizado judicialmente. A este dirigente, que fue separado de la AFA por la comprobación de irregularidades en manejo de fondos, lo contactaron de diversos ámbitos para tratar de captar esta información que tenía", explicó.

En este marco, el periodista mencionó a otros presuntos involucrados: "Aprovechando y jugando con su necesidad, lo captaron, a Beacon lo llevaron y terminaron comprándole los audios. Su expectativa sobre el dinero que podía obtener era mayor. En esta historia también hay otros actores, como el empresario Guillermo Tofoni, la diputada Juliana Santillán y representantes del universo del fútbol, como Marcelo Di Lauro".

"Lo que dice el informe es que ese pendrive no se puede usar para nada porque está corrupto y pudo haber sido editado. El pendrive se ofreció porque por problemas de juego, él tenía muchas deudas. Se contactó con un dirigente y dijo 'tengo esta info'. Él tenía en oferta información de la que había mucha demanda", agregó por su parte el conductor, Jorge Rial.

En tanto, Rial mencionó una información brindada por el periodista Alejandro Fantino, sobre un encuentro entre el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y un reconocido periodista deportivo: "Meses antes de todo este quilombo, Cúneo Libarona convocó en su casa a un importante periodista deportivo que labura mucho enlazando la Justicia, los policiales y el fútbol. Lo llamaron y dijeron '¿qué sabes de Chiqui Tapia? Porque lo queremos romper'".

Los audios de Juan Pablo Beacon a Marcelo Di Lauro, un reconocido representante

Argenzuela también expuso una serie de mensajes de Beacon dirigidos a Marcelo Di Lauro, un representante vinculado al fútbol y cercano al astro Diego Maradona, especialmente en su etapa como entrenador de Gimnasia. En uno de los audios, el exdirigente de la AFA le expresó:

"Ojalá hubiera aparecido uno con un palo verde, no apareció. Apareció lo que arrimó Hernán con José. Yo con José lo vi una vez en mi vida, pero yo sé lo que movió Hernán. Me volvió loco. Desgraciadamente, que tenés que compartir y por suerte apareció algo para compartir. Apareció por medio de ellos y después obviamente, boludo, vos sos el actor principal. Por eso, yo ayer te dije. Después cazás 50 lucas más, no tenés que darle el 40% otra vez, bajale 10. Después un día agarrás 30, qué se yo. Hasta que un día se corta y listo, pero no corresponde, boludo, que te vayas con la bolsa vos".

En este marco, Rial advirtió sobre una práctica delictiva: "No sólo querían hacer un negocio grande, sino que estamos en presencia de una corrupción lumpen. Van robándole a un tipo que es culpable porque entregó información que no tenía que entregar y además lo chorean. Son ratas".

AFA La sede de la AFA.

En tanto, luego el programa de C5N reveló otro audio de Beacon hacia Di Lauro, en el que se mencionó a Cúneo Libarona, aunque sin nombrarlo:

"Amigo, ya volví a hablar ahí. A las 14 juntate ahí con Nacho y tranquilo. Suben, lo ven al de ojos claros y el chabón ya sabe por qué motivo es. Hay un poco de frustración, pero también que vos perdiste mucho... te desangraste mucho. Él ya sabe. Lo que pasa es dice que adelante de ojos claros no hablen, que eso es netamente económico porque sino, dice que puede ser extorsión, ¿entendés? Nada, mostrar, silencio. Después, le van a contestar a este Nacho. Va a contestar ‘mirá, ahí me bajan esto’. Después, vos empezás a decidir hasta dónde te sirve y dónde no. Los pasos serían esos, amigo".

"Lo peor de todo es que el nexo era Cúneo Libarona. Él se lo llevó a Santiago Caputo y Santiago Caputo dijo 'interesa' porque el objetivo era llevar la cabeza de Chiqui Tapia a Milei. Lo que hicieron fue sacar guita de los fondos reservados", señaló Mauro Federico.

En tal sentido, después Argenzuela expuso otro audio enviado por Beacon a Di Lauro, en el marco de la investigación:

"Juan, vamos a terminar como no quería que terminemos. Al pedo. Yo entiendo que es muy difícil salir de los quilombos pero hoy te dieron, otra vez, algo. Tenés que bajar, amigo. Tenés que bajar guita a los muchachos. No puede ser que la muchachada esté esperando solamente que vos salgas de tus problemas".

Por último, reveló otro mensaje del exdirectivo de la AFA al representante, en el que se mencionó al cuñado del abogado Matías Morla, Maximiliano Pomargo, y el empresario Matías Eurnekian:

"Amigo, escuchá. No puedo hablar mucho. Corté la videollamada recién con Maxi, con Eurne. Le pasé tu teléfono a Maxi. Tenés que estar atento, por las dudas, porque este ya se iba a dar vuelta y va a tratar de generar una reunión. Todo muy claro, sabe que el salvataje a cambio del salvataje es todo eso".