7 de abril de 2026 Inicio
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Se retractó un sponsor que había denunciado a la AFA por desvíos de fondos: "Pido disculpas"

La presentación judicial había sido realizada por Alexandre Dreyfus, CEO de Socios.com. "Pido disculpas por mi intromisión en su gestión", señaló el empresario en X, luego de recibir las garantías requeridas y documentación que acredita la ausencia de delitos.

Por
Claudio Chiqui Tapia

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

El CEO y fundador de la empresa Socios.com, retiró en las últimas horas una denuncia en la Justicia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular Claudio "Chiqui" Tapia por presuntos desvíos de fondos en los pagos realizados como sponsor oficial de los torneos locales.

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Alexandre Dreyfus, CEO de la empresa, publicó un mensaje en su cuenta de X donde se retracta de la presentación realizada: "Pido disculpas por mi intromisión en su gestión", señaló, luego de recibir las garantías requeridas y documentación que se acredite la ausencia de delitos.

A principios de enero, la empresa proveedora de los Fan Tokens oficiales, denunció que el dinero invertido en el AFA no había llegado en su totalidad a destino, algo que finalmente no era cierto. Según Dreyfus, desde 2021 transfirieron más de u$s9 millones, pero los informes indican que presuntamente solo u$s500.000 habían ingresado directamente a las cuentas de la asociación

"A principios de enero, me sorprendió enterarme de ciertas investigaciones tras las noticias sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Tourprodenter LLC. Como fundador y director ejecutivo de Socios.com, empresa que mantiene relaciones contractuales con la AFA, publiqué mis primeras reacciones a dichas noticias en mis redes sociales personales", comenzó el mensaje publicado por Alexandre Dreyfus, donde se retracta y anuncia el retiro de la presentación judicial.

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Luego agregó que "estos comentarios se hicieron con el fin de mantener la estricta adhesión de Socios.com al cumplimiento global, la ética, el interés superior de nuestros poseedores de tokens de fans como prioridad y las regulaciones contra el lavado de dinero, sin embargo, estas reacciones se hicieron prematuramente asumiendo la veracidad de tales noticias".

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"Los hechos antes mencionados dieron lugar a cierta correspondencia con AFA que, dentro del marco de la buena fe contractual a la que Socios.com y AFA estaban obligados, nos proporcionó las garantías requeridas de integridad de los pagos realizados por Socios.com a los agentes de cobro de AFA y confirmó la legalidad del nombramiento de Tourprodenter LLC", sostiene el escrito.

En el mismo, aclara que "desde entonces, hemos recibido nuevas cartas de conformidad de AFA y Tourprodenter LLC, que confirman el pleno cumplimiento de las normas éticas, las garantías de integridad y la prohibición de desvío de fondos o sobornos estipuladas en los compromisos actuales".

"Basándome en las cartas de conformidad formales que obran en nuestro poder, doy por concluidas mis reacciones iniciales y pido disculpas a la AFA por mi intromisión en su gestión. La misión de Socios.com siempre ha sido la protección de los aficionados al fútbol en todo el mundo, y mantenemos nuestro compromiso con la AFA bajo los más altos estándares de transparencia y cumplimiento", concluye el posteo.

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