La imagen de Javier Milei sigue cayendo y ya se encuentra entre los peores presidentes de Latinoamérica La percepción positiva del mandatario retrocede, en medio de denuncias de corrupción de funcionarios y la tensa situación económica con una inflación que no afloja. Por + Seguir en







Javier Milei y una imagen presidencial en caída.

La imagen del presidente Javier Milei sigue cayendo y ya está entre los peores mandatarios de Latinoamérica, en medio de denuncias de corrupción, especialmente las vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y malestar por la situación económica, con una inflación que no afloja.

Según un nuevo estudio de la consultora CB Global Data, la imagen positiva del libertario cayó de 42,3% en marzo a 36,2% en abril, su menor marca. El núcleo de apoyo que considera a su gestión "muy buena" queda reducido a un 28%, mientras que el 46,3% la calificó de "muy mala".

Este descenso se visualiza en el ranking regional de presidentes, donde el libertario ocupa el puesto 14° de 18 descendió al grupo de los "seis peores", junto a Bernardo Arévalo (Guatemala), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Delcy Rodríguez (Venezuela) y José Balcázar (Perú).

Ranking presidentes de Latinoamérica abril 2026 Javier Milei, entre los peores presidentes de América Latina según su imagen. CB Global Data La tabla está liderada por Nayib Bukele (El Salvador), con 70,1% de imagen positiva; Claudia Sheinbaum (México), 69,8%; Rodrigo Chaves (Costa Rica), 59,5%; Luis Abinader (República Dominicana), 57,3%; Rodrigo Paz (Bolivia), 52,9%; y Daniel Ortega (Nicaragua), 51,8%.

imagen presidente Javier Milei abril 2026 La imagen del presidente Javier Milei, en retroceso. CB Global Data Javier Milei sigue en caída libre en las encuestas: un 65% de los argentinos desaprueba su gestión Abril extendió el desolador panorama social y político para el presidente Javier Milei, que sigue en caída libre en las encuestas: un reciente informe reveló que el 65% de los argentinos desaprueba su gestión de Gobierno, el número más alto en seis meses.

Se trata del trabajo elaborado por la consultora Zuban Córdoba durante los primeros días del mes, que confirma la tendencia negativa para el jefe de Estado, salpicado por los escándalos y denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los millonarios créditos hipotecarios del Banco Nación sacados por funcionarios y legisladores oficialistas. La desaprobación de la gestión liberaría mantuvo su ritmo alcista en lo que va del año: saltó de 49,6% en diciembre, a 52,3% en febrero, 58,7% en marzo y un 65% en abril. En contrapartida, la aprobación fue a la inversa: 48,8%, 45,6%, 35,4% y 33,9%, respectivamente. milei imagen Crece la desaprobación a Javier Milei.