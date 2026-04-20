La imagen de Javier Milei sigue cayendo y ya se encuentra entre los peores presidentes de Latinoamérica

La imagen del presidente Javier Milei sigue cayendo y ya está entre los peores mandatarios de Latinoamérica, en medio de denuncias de corrupción, especialmente las vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y malestar por la situación económica, con una inflación que no afloja.
Según un nuevo estudio de la consultora CB Global Data, la imagen positiva del libertario cayó de 42,3% en marzo a 36,2% en abril, su menor marca. El núcleo de apoyo que considera a su gestión "muy buena" queda reducido a un 28%, mientras que el 46,3% la calificó de "muy mala".
Este descenso se visualiza en el ranking regional de presidentes, donde el libertario ocupa el puesto 14° de 18 descendió al grupo de los "seis peores", junto a Bernardo Arévalo (Guatemala), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Delcy Rodríguez (Venezuela) y José Balcázar (Perú).
La tabla está liderada por Nayib Bukele (El Salvador), con 70,1% de imagen positiva; Claudia Sheinbaum (México), 69,8%; Rodrigo Chaves (Costa Rica), 59,5%; Luis Abinader (República Dominicana), 57,3%; Rodrigo Paz (Bolivia), 52,9%; y Daniel Ortega (Nicaragua), 51,8%.
Javier Milei sigue en caída libre en las encuestas: un 65% de los argentinos desaprueba su gestión
Abril extendió el desolador panorama social y político para el presidente Javier Milei, que sigue en caída libre en las encuestas: un reciente informe reveló que el 65% de los argentinos desaprueba su gestión de Gobierno, el número más alto en seis meses.
La desaprobación de la gestión liberaría mantuvo su ritmo alcista en lo que va del año: saltó de 49,6% en diciembre, a 52,3% en febrero, 58,7% en marzo y un 65% en abril. En contrapartida, la aprobación fue a la inversa: 48,8%, 45,6%, 35,4% y 33,9%, respectivamente.