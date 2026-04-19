Argentina e Israel anunciaron los "Acuerdos de Isaac" para fortalecer la seguridad regional El entendimiento entre Javier Milei y Benjamin Netanyahu establece un frente común contra el terrorismo internacional, el antisemitismo y el narcotráfico en el Hemisferio Occidental. Por + Seguir en







El Gobierno anunció este domingo el lanzamiento de los "Acuerdos de Isaac", un tratado estratégico con Israel. El entendimiento surgió tras la reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos acuerdos "constituyen un nuevo marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y socios afines en el Hemisferio Occidental, los descendientes de Isaac y las naciones de tradición judeocristiana, en defensa de la libertad y la democracia, y en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico".

El documento oficial detalló que las naciones participantes impulsarán una mayor coordinación contra organizaciones extremistas. El foco principal de esta vigilancia recae sobre "los intentos de Irán de expandir sus redes terroristas y su presencia operativa en el Hemisferio Occidental", indica el comunicado.

El pacto busca además un "alineamiento político en foros internacionales". La iniciativa incluye el fomento de la cooperación mutua en áreas de innovación, tecnología, intercambio comercial y apertura de mercados.

El mandatario argentino calificó el proyecto como una "iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región, y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse".

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