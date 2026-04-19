19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Argentina e Israel anunciaron los "Acuerdos de Isaac" para fortalecer la seguridad regional

El entendimiento entre Javier Milei y Benjamin Netanyahu establece un frente común contra el terrorismo internacional, el antisemitismo y el narcotráfico en el Hemisferio Occidental.

Por
Argentina e Israel anunciaron los Acuerdos de Isaac para fortalecer la seguridad regional

El Gobierno anunció este domingo el lanzamiento de los "Acuerdos de Isaac", un tratado estratégico con Israel. El entendimiento surgió tras la reunión bilateral entre el presidente Javier Milei y el primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén.

Nicolás Márquez, coautor de Milei: La revolución que no vieron venir.
Te puede interesar:

El biógrafo de Milei volvió a cuestionar la permanencia de Adorni: "Está aferrado al poder"

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos acuerdos "constituyen un nuevo marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y socios afines en el Hemisferio Occidental, los descendientes de Isaac y las naciones de tradición judeocristiana, en defensa de la libertad y la democracia, y en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico".

El documento oficial detalló que las naciones participantes impulsarán una mayor coordinación contra organizaciones extremistas. El foco principal de esta vigilancia recae sobre "los intentos de Irán de expandir sus redes terroristas y su presencia operativa en el Hemisferio Occidental", indica el comunicado.

El pacto busca además un "alineamiento político en foros internacionales". La iniciativa incluye el fomento de la cooperación mutua en áreas de innovación, tecnología, intercambio comercial y apertura de mercados.

El mandatario argentino calificó el proyecto como una "iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica, fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región, y sumar voluntades en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2045987347569799226&partner=&hide_thread=false

El escrito oficial subrayó que la medida "se inspira en la visión de los Acuerdos de Abraham del Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Los Acuerdos de Isaac fueron concebidos por el Presidente Milei, quien se ha consolidado como un referente en favor de la libertad y la esperanza en la región".

El anuncio se produjo durante la tercera visita oficial de Milei a Israel desde el inicio de su mandato. El jefe de Estado ratificó la alianza con Netanyahu en un encuentro privado donde participaron también ministros de las carteras de Relaciones Exteriores y Justicia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nuevo viaje de Javier Milei a Israel: visita al Muro de los Lamentos y encuentro con Benjamin Netanyahu

Milei se reunió con Netanyahu y ratificó el alineamiento con Israel

Milei pide paciencia pero, según las encuestas, muchos argentinos creen que su situación empeorará.

La cuenta del ajuste: internas, escándalos y desgaste político en el gobierno de Milei

play

Ángela Lerena en TVR: "Es un gobierno de saqueo total"

play

Kicillof: "Es trascendental defender otra mirada sobre la Argentina"

Javier Milei visitará nuevamete el Muro de los Lamentos. 

La agenda de Milei en Israel: reunión con Netanyahu y visita al Muro de los Lamentos

Milei viaja a Jerusalén, donde estará tres días.

Milei viaja a Israel y ratifica su alianza con Netanyahu: participará de los actos por la Independencia

Rating Cero

Ian Lucas se accidentó en su casa de Belgrano.

Ian Lucas sufrió un accidente doméstico y fue hospitalizado de urgencia

Thiago Medina, Daniela Celis y Nick Sicario.

Thiago Medina imitó a Nick Sicaro y contrató mariachis para Daniela Celis, pero aclaró: "No es canje"

El atacante ingresó al set de grabación con un arma blanca.

Tragedia en el set: un hombre ingresó al rodaje de "Sin senos sí hay paraíso" y mató a dos personas

Rocío Oliva, en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, fue a bancar al Millonario. 

Rocío Oliva dijo presente en el Superclásico y opinó sobre el nuevo juicio por Maradona

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

últimas noticias

Nicolás Márquez, coautor de Milei: La revolución que no vieron venir.

El biógrafo de Milei volvió a cuestionar la permanencia de Adorni: "Está aferrado al poder"

Hace 29 minutos
Los adolescentes, de 12 y 16 años, detenidos en Lomas de Zamora por la Policía de la Ciudad.

Dos adolescentes robaron una moto en Belgrano y la chocaron en Lomas de Zamora en una persecución policial

Hace 1 hora
El auto que protagonizó el choque con la moto.

Tragedia en La Plata: un motociclista murió tras chocar con un auto

Hace 1 hora
Ian Lucas se accidentó en su casa de Belgrano.

Ian Lucas sufrió un accidente doméstico y fue hospitalizado de urgencia

Hace 1 hora
Argentina e Israel anunciaron los Acuerdos de Isaac para fortalecer la seguridad regional

Argentina e Israel anunciaron los "Acuerdos de Isaac" para fortalecer la seguridad regional

Hace 1 hora