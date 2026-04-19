El biógrafo de Javier Milei volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Está aferrado al poder"

Nicolás Márquez volvió a pedir que el jefe de Gabinete de "un paso al costado" por las denuncias de corrupción en su contra. "Es un piojo resucitado aferrado al poder", criticó y lo diferenció del Presidente.

El coautor de Milei: La revolución que no vieron venir (2024) Nicolás Márquez volvió a apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por las denuncias de "enriquecimiento ilícito" en su contra y definió: "Es un piojo resucitado que está aferrado al poder y a las fotos".

" No estoy comparando a Adorni con el kirchnerismo porque es como si hubiera robado una mandarina, pero lo que hizo contrasta con todo lo que LLA le pidió a la gente , que fue acompañar el ajuste", señaló el escritor este domingo en TN.

Márquez aclaró que "no es funcionario" y que "no tiene ninguna autoridad", pero consideró que la permanencia de Adorni en el Gobierno "le está restando apoyo" a La Libertad Avanza (LLA).

El abogado indicó que el jefe de Gabinete "es un pésimo funcionario" y reiteró que políticamente "está perjudicando" a la gestión de Milei. " No sé si lo van a sacar, pero deberían . En esta pulseada lo están sosteniendo y ya deberían haberse tomado cartas en el asunto", insistió.

Además, le pidió a Adorni que se retire porque "ya tuvo su cuarto de hora" , remarcó que le quedó "enorme" el cargo y que el "desprecio popular" que la sociedad siente hacia su figura lo generó "él mismo".

"Milei es austero en su vida personal, siempre anda con el bucito de YPF y toma agua con un pedacito de pan. Y el compromiso que le pidió a la gente, sólo se puede aguantar si viene acompañado en una austeridad republicana que contrasta con Adorni y sus aventuras”, concluyó Márquez.

La causa por "enriquecimiento ilícito" contra Manuel Adorni

El vocero fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja pero no figuran en su declaración jurada.

Según confirmó la periodista Vanesa Petrillo en diálogo con Daniela Ballester en El Diario, por C5N, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó investigar el patrimonio del vocero presidencial. En ese sentido, se pidieron 12 medidas de prueba y se impulsó la acción penal.

La periodista confirmó que el funcionario está formalmente imputado por decisión del juez. "Hay inconsistencias en su declaración jurada patrimonial", detalló Petrillo, y aclaró que ese fue el disparador de la decisión.