21 de abril de 2026 Inicio
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Murió Luis Puenzo, director de la primera película argentina ganadora del Oscar

Tenía 80 años. Fue director de "La historia oficial", la primera película en quedarse con el destacado galardón en 1986.

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Murió Luis Puenzo

Murió Luis Puenzo, director de la primera película argentina ganadora del Oscar

El director y guionista argentino Luis Puenzo murió este martes a los 80 años. En 1986 obtuvo el premio a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar con La historia oficial, el primer galardón de la Academia para una producción argentina.

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Estrenada en 1985, la película abordó el drama de los desaparecidos durante la última dictadura militar y logró una fuerte repercusión internacional. Además del Oscar, fue distinguida con el Globos de Oro y el Premios Cóndor de Plata, consolidándose como una de las obras más influyentes del cine argentino.

Puenzo había nacido en Buenos Aires el 19 de febrero de 1946 y desarrolló una carrera que combinó producciones locales con proyectos internacionales. Antes de su consagración dirigió Luces de mis zapatos (1973) y Las sorpresas (1975), sus primeros trabajos en el cine.

Tras el éxito de La historia oficial, continuó su filmografía con Gringo viejo, basada en la novela de Carlos Fuentes y protagonizada por Gregory Peck. En 1991 estrenó La peste, adaptación de la obra de Albert Camus, con William Hurt y Robert Duvall en los roles principales. Su último largometraje fue La puta y la ballena.

Además de su tarea como realizador, tuvo participación activa en el desarrollo de la industria audiovisual argentina. Fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y participó en la redacción de la ley de cine de 1994, que estableció la autarquía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Entre 2020 y 2022 se desempeñó como presidente de ese organismo.

Su legado continúa a través de su hija, Lucía Puenzo, también reconocida cineasta. La muerte de Puenzo marca el cierre de una trayectoria clave para la historia del cine argentino.

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