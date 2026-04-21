Javier Milei recordó al papa Francisco como "el argentino más importante de toda la historia"

El presidente Javier Milei recordó este martes a la figura del papa Francisco a un año de su fallecimiento. Desde Israel, donde visitó la iglesia del Santo Sepulcro, realizó un posteo en redes sociales donde lo definió como "el argentino más importante de toda historia".
La publicación estuvo acompañada por imágenes del encuentro que mantuvieron el 12 de febrero de 2024 tras la audiencia privada que mantuvieron en Roma, luego de la canonización de Mamá Antula en el Vaticano. "Abrazo a la distancia Santo Padre", completa el mensaje del jefe de Estado.
El jefe de Estado se encuentra en Israel, donde este martes concluye su tercera visita la país desde que asumió el mandato. La agenda de actividades oficiales incluyó una visita a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, considerado el lugar más sagrado de la cristiandad.
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La relación entre el jefe de Estado y el sumo pontífice se vio atravesada por los fuertes dichos expresados por Javier Milei, quien supo llamarlo "el representante del maligno en la tierra" durante una entrevista televisiva brindada en febrero del 2020, antes que sea candidato a presidente.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, recordó este martes que "esa situación fue zanjada en el abrazo que le dio el Papa Francisco al Presidente", en febrero de 2024 durante la canonización de Mamá Antula.
"El presidente viajó, el Papa lo recibió y lo abrazó. Creo que allí quedó de algún modo zanjado el vínculo que parecía estar roto porque el presidente había tenido algunas expresiones muy agresivas”, completó el monseñor Jorge García Cuerva.
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El propio Milei le respondió en X a los usuarios que le recordaron sus dichos contra Francisco y señaló: "En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "no te calentés, todos hacemos boludeces de chico". CIAO".