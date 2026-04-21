21 de abril de 2026 Inicio
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Descubren en la Patagonia al "abuelo" de los lagartos que vivió hace 70 millones de años

Investigadores argentinos bautizaron al ejemplar como Paleoteius lakui, se trata de una nueva especie de lagarto terrestre, uno de los más completos conocidos hasta el momento para Cretácico tardío en Sudamérica.

Daniela Salinas
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Daniela Salinas
Paleoteius lakui

Paleoteius lakui, el  "abuelo" lagarto.

Técnicos de CONICET extrayendo fósiles en el sitio de hallazgo de Paleoteius.

Técnicos de CONICET extrayendo fósiles en el sitio de hallazgo de Paleoteius.

Museo Argentino Ciencias Naturales

Paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales descubrieron una nueva especie de lagarto fósil, en Río Negro. Este ejemplar vivió hace 70 millones de años en la Patagonia, junto a los dinosaurios y es uno de los más completos conocidos hasta el momento para Cretácico tardío en Sudamérica.

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Los restos fueron recuperados en el yacimiento Salitral Ojo de Agua, perteneciente a la Formación Allen. A diferencia de la mayoría de los hallazgos de esta época, que suelen ser fragmentarios, este espécimen conserva partes del cráneo, vértebras y huesos de las extremidades, lo que permitió un análisis anatómico sin precedentes.

Figura 4
La técnica Ana Moreno Rodríguez extrayendo los restos de Paleoteius para su transporte al museo.

La técnica Ana Moreno Rodríguez extrayendo los restos de Paleoteius para su transporte al museo.

La investigación fue encabezada por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del MACN, con la participación de la Fundación Félix de Azara, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado”, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y otras instituciones.

Bautizaron a este "abuelo" lagarto como Paleoteius lakui, rinde homenaje a las lenguas originarias de la región: combina el término griego paleo (antiguo) con teyú (lagarto en guaraní) y lakui, que significa "abuelo" en lengua mapuche, en alusión a su antigüedad y carácter primitivo.

A pesar de su importancia, el Paleoteius lakui era un animal pequeño, de poco más de 15 centímetros de largo, con un cráneo que mide apenas unos 2 centímetros. Según los investigadores, poseía mandíbulas con numerosos dientes finos -contando hasta 37 posiciones dentarias en el dentario-, lo que sugiere una dieta principalmente insectívora.

Figura 6
Restos de cráneo y parte del esqueleto de Paleoteius.

Restos de cráneo y parte del esqueleto de Paleoteius.

El análisis filogenético (sobre el estudio de las relaciones de parentesco y la historia evolutiva) ubica a esta nueva especie dentro de los Scincomorpha, un grupo de lagartos muy diverso en la actualidad, pero que hasta ahora carecía de registros fósiles tan completos en América del Sur. El hallazgo refuerza la idea de que los lagartos estaban mucho más diversificados en el antiguo continente de Gondwana de lo que se creía antes de la extinción masiva al final del Cretácico.

Para analizar los delicados restos sin dañarlos, el equipo liderado por el paleontólogo Federico Agnolín utilizó microtomografía computada en colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Esta tecnología permitió realizar reconstrucciones digitales en 3D y estudiar la anatomía interna del fósil con una precisión milimétrica.

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