Tras tratarlo de "impresentable", Javier Milei echó a la hija de Domingo Cavallo de la embajada de la OEA

Para Milei, la reforma previsional "no está en carpeta"

"Sonia Cavallo no pertenecía al Servicio Exterior de la Argentina. Llegó a ser embajadora ante la OEA por la excelente relación que había, al comienzo del mandato de Milei, entre el exministro y creador de la convertibilidad y el propio Presidente", recordó el periodista Marcos Cittadini en De Una por C5N.

"'El mejor ministro de Economía de la historia', así lo había llamado Milei, y ahora dice que es 'impresentable'. Por detrás hay una serie de diálogos que tuvieron, y el exministro de Economía hace un tiempo viene presionando en su blog para que se produzca una devaluación", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1888969910744736078&partner=&hide_thread=false Por decisión del Presidente de la Nación Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 10, 2025

Los cruces por la política económica, que se venían profundizando en los últimos meses, decantaron este lunes en la salida de Sonia Cavallo. Fuentes oficiales admitieron a Infobae que la continuidad de la funcionaria era "insostenible" debido a las constantes críticas de su padre hacia el Gobierno.

Horas antes, durante una entrevista en A24, Milei calificó al exministro de "impresentable", aseguró que durante su gestión no hubo "equilibrio fiscal" y destacó que en esta nueva etapa no se necesitó "una hiperinflación". En ese sentido, afirmó que su programa económico es "muchísimo más exitoso que la convertibilidad" y señaló que "no vamos a devaluar de ninguna manera".

En el 2021, Milei realizó una entrevista con Perfil donde elogió al exministro de Economía. "Cavallo hizo la Convertibilidad y Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia. Yo hablo con Cavallo. Discutimos de economía, hablamos de economía. Para mí es un honor hablar con Cavallo", había asegurado.