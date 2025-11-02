2 de noviembre de 2025 Inicio
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Tras la renuncia de varios funcionarios, entre ellos Guillermo Francos, el Presidente confirmó que el diputado electo será el nuevo ministro de Interior.



El presidente Javier Milei anunció este domingo que el diputado Diego Santilli asumirá como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció el viernes a su cargo.

"TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli", escribió el mandatario en la red social X, y acompañó el posteo con una foto junto a quien fue candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones del 26 de octubre.

"Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", añadió Milei.

La confirmación de Santilli al frente de la cartera de Interior representa el cuarto cambio en el Gabinete del Gobierno desde las elecciones del 26 de octubre, teniendo en cuenta la asunción de Pablo Quirno en Cancillería en reemplazo de Gerardo Werthein, el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos y el de Javier Lanari en vocería presidencial.

Luis Caputo y Manuel Adorni felicitaron a Santilli por sumarse al Gabinete

Tras el anuncio del Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, saludó a Santilli por su nuevo rol dentro del Gobierno. "Felicitaciones y bienvenido @diegosantilli!!", escribió el titular del Palacio de Hacienda.

Adorni, por su parte, también felicitó al ex hombre del PRO y anunció que este lunes habrá reunión de Gabinete en Casa Rosada a las 9.30.

"Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada", informó el flamante jefe de Gabinete.

