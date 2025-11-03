Cuánto debe pagar cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025 Los ajustes realizados forman parte de una política más amplia que busca simplificar los trámites y hacer más previsible el esquema tributario. Por







ARCA informó cómo quedarán los impuestos este mes

Pexels

ARCA anunció una actualización de los valores del Monotributo a partir de noviembre de 2025, que impactará en todas las categorías del régimen simplificado.

Los nuevos importes se ajustan según las últimas modificaciones del organismo y varían según se trate de actividades de servicios o de comercio.

Las cuotas mensuales van desde $37.085,74 para la Categoría A hasta $1.208.890,60 para la Categoría K en el caso de servicios, con montos diferenciados para comercio.

Este ajuste busca mantener la proporcionalidad entre ingresos y aportes, asegurando la actualización del sistema frente a la inflación y los cambios económicos del año. El Monotributo de ARCA, uno de los sistemas más utilizados por trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, vuelve a ser tema de interés este mes por la actualización de los valores que cada categoría deberá abonar. Con la llegada de noviembre de 2025, los importes se ajustan en línea con las últimas modificaciones aplicadas por el organismo.

Estas escalas, que varían según la facturación anual y el tipo de actividad, son clave para determinar el monto final que deben abonar quienes integran el régimen. Además, sirven como referencia para planificar los próximos meses y evitar sanciones o recategorizaciones fuera de término.