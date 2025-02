Javier Milei volvió a descartar una devaluación: "El dólar se tiene que caer como un piano"

El Presidente aseguró que "no existe atraso cambiario" y remarcó que el país acumuló "muchísimas reservas". "¿Me quiere decir cómo va a subir el dólar, si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas?", sostuvo.

La advertencia de Milei a los industriales: "Si quieren adaptarse a este mundo se adaptan, si no van a quebrar"

"El dólar de ninguna manera está caro. Tiene un precio razonable para las condiciones que tiene Argentina", sostuvo el jefe de Estado. En ese sentido, reconoció que "hay muchos economistas pidiendo devaluación", pero señaló que "hay que contemplar varias cuestiones" para entender que "no hay atraso cambiario".

"Tenemos superávit fiscal y financiero. No solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco, la brecha es decreciente y hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Por lo tanto, el patrón kirchnerista de atraso cambiario no existe", sostuvo durante una entrevista en A24.

Milei anticipó que, en condiciones de estabilización, "la demanda de dinero va a pegar un salto y eso necesariamente tiene que generar una apreciación de la moneda". "El peso se está fortaleciendo y la economía está mostrando un proceso de expansión fuertísimo. Todo eso es demanda de dinero, que viene volando, literalmente", señaló.

"Y después hay otro tema más con la oferta monetaria. Estaríamos sacando el 72% de la cantidad de dinero. ¿Cómo va a hacer subir el dólar, si yo le estoy sacando todos los pesos que están dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano", afirmó.

Milei volvió a descartar una devaluación

El Presidente apuntó contra los sectores industriales que reclaman una devaluación. "Lo que me están pidiendo es que destruya los salarios para que un par de sátrapas mantengan altos retornos del capital. Usted tiene que trabajar puertas adentro de su empresa para bajar los costos. Nosotros hacemos la tarea: bajamos 13 impuestos", sostuvo.

"Cuando usted mira los retornos, no se condicen con la nueva economía. Entonces, si no entienden que Argentina va a un camino de superávit fiscal permanente y abrimos la economía, listo; aquellos que no lo entiendan o se van de sus negocios o adecúan los retornos", advirtió.

En ese sentido, pronosticó que "Argentina va hacia un sector no transable con precios altos, porque va a tener un boom exportador en gas, petróleo y litio", por lo que van a "sobrar los dólares". "La consecuencia es que los servicios van a tener que subir de precio, y el no transable que más va a subir son los salarios", indicó.

También negó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya pedido una devaluación u otras medidas vinculadas al tipo de cambio. "Nada. La política monetaria es soberana. La política fiscal es soberana", afirmó. Además, anticipó que "al acuerdo le falta el moño. Incluye fondos frescos, pero no significa incrementar la deuda".

"El dinero entra al Tesoro y va destinado a cancelar deuda con el Banco Central. Entonces la deuda no varía, varía la composición del acreedor. Al fortalecer el balance del Banco Central, su patrimonio mejora y el índice de precios de largo plazo es más bajo: usted está bajando la tasa de inflación", explicó el jefe de Estado.

Milei ratificó el rumbo económico: "La motosierra no para"

En cuanto a sus próximas medidas, señaló que la reforma jubilatoria no es prioridad en este momento porque "usted no puede reformar el sistema previsional si antes no reforma el sistema laboral". Sin embargo, confirmó que los haberes serán proporcionales a los aportes realizados.

"Prácticamente el 40% del mercado de trabajo está en el sector informal. Primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice, entonces se van a duplicar los aportes. Esa es una forma de mejorar las jubilaciones honestamente", expresó.

Consultado sobre una posible alianza con el PRO, Milei señaló que "están dadas las condiciones para que los espacios se vayan juntando". "Si estuviéramos todos juntos, estaríamos para hacer una elección del 55%. Sería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo, pero hay algunos que prefieren priorizar sus negocios locales en lugar de la causa de terminar con el populismo", deslizó.

En cuanto al contexto internacional, aseguró que la "prioridad es el tratado de libre comercio con Estados Unidos" por encima del Mercosur. "La motosierra no para. Si nos encontramos en un escenario adverso en el plano internacional, la respuesta es bajar la absorción doméstica, pero no lo van a pagar los argentinos de bien sino el parásito estatal", concluyó.