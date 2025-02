Javier Milei calificó de "impresentable" a Domingo Cavallo y aseguró que su programa "es más exitoso que la convertibilidad"

A pesar de que en algún momento lo catalogó como "el mejor ministro de la historia", ahora salió a cruzarlo: aseguró que durante aquella gestión no hubo "equilibrio fiscal" y destacó que en esta nueva etapa no necesitó "una hiperinflación".

El presidente Javier Milei calificó de "impresentable" a Domingo Cavallo , contradiciendo sus dichos en 2021, donde lo catalogó como "el mejor ministro de la historia" . Durante una entrevista aseguró que durante la gestión del exministro no hubo "equilibrio fiscal" y destacó que en esta nueva etapa no necesitó "una hiperinflación".

"No tuvimos que tener una hiperinflación previa, recompusimos las tarifas durante todo el proceso de estabilización y tampoco hicimos expropiaciones, o sea, no hicimos un plan Bonex", justificó el Presidente.

Milei Cavallo

En el 2021, Milei realizó una entrevista con Perfil donde elogió al exministro de Economía "Cavallo hizo la Convertibilidad y Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia. Yo hablo con Cavallo. Discutimos de economía, hablamos de economía. Para mí es un honor hablar con Cavallo".

Esta no es la primera vez que el Presidente le responde a Cavallo, hace un mes, el exministro de Economía opinó sobre que el tipo de cambio estaba un "20% atrasado", a lo que Milei lo criticó: "Me parece una vergüenza la declaración de Cavallo, me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente, para hacer un disparo de estas características".

Además, en diálogo con el canal A24, el Presidente aseguró que "no vamos a devaluar de ninguna manera", y añadió que el país tiene superávit fiscal y financiero, "no solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco, la brecha es decreciente y hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Por lo tanto, el patrón kirchnerista de atraso cambiario no existe".

Javier Milei volvió a descartar una devaluación: "El dólar se tiene que caer como un piano"

El presidente Javier Milei aseguró que el dólar "de ninguna manera está caro", sino que "tiene un precio razonable para las condiciones que tiene Argentina", y descartó tanto la existencia de un atraso cambiario como la posibilidad de una devaluación.

El dólar de ninguna manera está caro. Tiene un precio razonable para las condiciones que tiene Argentina", sostuvo el jefe de Estado. En ese sentido, reconoció que "hay muchos economistas pidiendo devaluación", pero señaló que "hay que contemplar varias cuestiones" para entender que "no hay atraso cambiario".

"Tenemos superávit fiscal y financiero. No solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco, la brecha es decreciente y hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Por lo tanto, el patrón kirchnerista de atraso cambiario no existe", sostuvo durante una entrevista en A24.

Milei anticipó que, en condiciones de estabilización, "la demanda de dinero va a pegar un salto y eso necesariamente tiene que generar una apreciación de la moneda". "El peso se está fortaleciendo y la economía está mostrando un proceso de expansión fuertísimo. Todo eso es demanda de dinero, que viene volando, literalmente", señaló.

"Y después hay otro tema más con la oferta monetaria. Estaríamos sacando el 72% de la cantidad de dinero. ¿Cómo va a hacer subir el dólar, si yo le estoy sacando todos los pesos que están dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano", afirmó.