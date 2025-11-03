IR A
IR A

Esta película de una histórica saga llegó a Netflix y anticipa su final: tiene a todos pendientes

El éxito de taquilla estadounidense de 2023 ya está disponible en una de las plataformas de streaming más populares y se posiciona entre los títulos más vistos por los suscriptores.

La saga que comenzó en 2001 se acerca a su fin y Netflix ya estrenó la última película hasta el momento.

La saga que comenzó en 2001 se acerca a su fin y Netflix ya estrenó la última película hasta el momento.

La plataforma de streaming más popular del mundo incorporó recientemente a su catálogo una película que despertó gran entusiasmo en los cines durante 2023. Se trata de Rápidos y Furiosos X, la décima entrega de una de las sagas de acción más emblemáticas y queridas por el público global. Su llegada genera enorme expectativa, ya que esta producción representa el comienzo del desenlace de una historia que marcó a generaciones de fanáticos de la velocidad.

La serie empezó a filmarse en Valencia y Madrid.
Te puede interesar:

Se viene en Netflix: la serie que está inspirada en los terribles crímenes de un asesino en serie

El estreno en Netflix marca un nuevo capítulo para los seguidores de Dominic Toretto y su equipo, quienes enfrentan desafíos cada vez más extremos. Rápidos y Furiosos X mantiene el espíritu característico de la franquicia, con persecuciones vertiginosas, efectos espectaculares y escenas de acción que desafían los límites de la física. Su disponibilidad en la plataforma permite disfrutar o redescubrir esta entrega clave que prepara el terreno para el final de la saga.

rapidos-y-furiosos-x-poster

Para los amantes del cine de acción, esta es una oportunidad ideal para ponerse al día con una de las producciones más taquilleras de los últimos años. El film, disponible en Netflix desde octubre de 2025, ofrece una experiencia cinematográfica cargada de adrenalina y emoción, ideal para quienes siguen de cerca la evolución de la familia Toretto. Esta incorporación refuerza la apuesta del servicio por sumar títulos de gran impacto y mantener cautivos a millones de suscriptores.

Sinopsis de Rápido y Furioso X, la película de la saga que llegó a Netflix

Rápidos y Furiosos X marca el inicio del cierre de una de las sagas más exitosas del cine de acción, enfrentando a Dominic Toretto y su equipo con su adversario más peligroso hasta el momento: Dante Reyes. La historia conecta directamente con los acontecimientos de Rápidos y Furiosos: 5in Control (2011), revelando que Dante es el hijo del narcotraficante brasileño Hernán Reyes, a quien Toretto y su grupo despojaron de su fortuna. Doce años después, el joven busca vengar la muerte de su padre mediante un plan minucioso y despiadado que amenaza con destruir todo lo que Dom ha construido.

Vin Diesel en Rápidos y furiosos X
El eterno protagonista de la saga vuelve a las calles en esta décima entrega.

El eterno protagonista de la saga vuelve a las calles en esta décima entrega.

El plan de Dante supera cualquier enfrentamiento anterior de la franquicia. Su estrategia no se basa únicamente en la fuerza bruta, sino en un método calculado que apunta a destruir emocionalmente a Toretto atacando su mayor debilidad: su familia. A lo largo de la película, el equipo se ve forzado a separarse y enfrentar peligros en escenarios que van desde las calles de Roma hasta los paisajes helados de la Antártida, mientras el villano demuestra ser tan implacable como ingenioso.

La tensión alcanza su punto máximo cuando Dom descubre que el verdadero objetivo de Dante es su hijo de ocho años. Esta revelación convierte la historia en una carrera contrarreloj cargada de adrenalina y emoción, donde el protagonista se ve obligado a crear nuevas alianzas y a reencontrarse con antiguos enemigos. Rápidos y Furiosos X funciona como la primera parte de una conclusión épica que deja al público expectante por el desenlace final, consolidando una vez más el legado de esta saga de acción y familia.

Tráiler de Rápido y Furioso X

Embed - Rápidos Y Furiosos X | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD

Reparto de Rápido y Furioso X

  • Vin Diesel como Dominic "Dom" Toretto
  • Jason Momoa como Dante Reyes
  • Michelle Rodriguez como Leticia "Letty" Ortiz
  • Charlize Theron como Cipher
  • Jason Statham como Deckard Shaw
  • John Cena como Jakob Toretto
  • Brie Larson como Tess
  • Tyrese Gibson como Roman "Rome" Pearce
  • Chris "Ludacris" Bridges como Tej Parker
  • Sung Kang como Han Seoul-Oh
  • Nathalie Emmanuel como Megan Ramsey
  • Jordana Brewster como Mia Toretto
  • Scott Eastwood como Eric "Little Nobody" Reisner
  • Daniela Melchior como Isabel Neves
  • Alan Ritchson como Agente Aimes
  • Rita Moreno como Abuelita Toretto
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Netflix anunció una nueva función que competirá con TikTok.

¿Adiós a TikTok? El nuevo cambio de Netflix que puede destrozar a la red social

Perfecta para los amantes del drama: es una película de Netflix y tiene una historia atrapante

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

Una producción brasileña es furor en Netflix.
play

Es una serie brasileña, está en Netflix y mezcla crimen, ambición y dramas familiares

Estrenos en Netflix: El film que es perfecta para ver en tu día libre
play

Cuál es la nueva película de Netflix con Colin Farrell que es el plan ideal para el fin de semana

últimas noticias

AC/DC confirmó la fecha en la que volverá a Argentina: cuándo comprar las entradas

AC/DC confirmó la fecha en la que volverá a Argentina: cuándo comprar las entradas

Hace 11 minutos
Esta escapada brasileña es un destino perfecto para vacacionar.

Este pueblo de Brasil combina playa con tranquilidad y es un destino poco conocido: dónde se encuentra

Hace 12 minutos
Consejo clave para que el internet no funcione lento.

Cuál es el lugar menos indicado de tu casa para poner el router de tu Wifi

Hace 26 minutos

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendas empanadas cortadas a cuchillo

Hace 30 minutos
Elaboración propia con ingredientes naturales y materia prima de excelencia.

El restaurante donde la cocina árabe-sefaradí mantiene viva una historia centenaria

Hace 31 minutos