Esta película de una histórica saga llegó a Netflix y anticipa su final: tiene a todos pendientes El éxito de taquilla estadounidense de 2023 ya está disponible en una de las plataformas de streaming más populares y se posiciona entre los títulos más vistos por los suscriptores.







La saga que comenzó en 2001 se acerca a su fin y Netflix ya estrenó la última película hasta el momento.

La plataforma de streaming más popular del mundo incorporó recientemente a su catálogo una película que despertó gran entusiasmo en los cines durante 2023. Se trata de Rápidos y Furiosos X, la décima entrega de una de las sagas de acción más emblemáticas y queridas por el público global. Su llegada genera enorme expectativa, ya que esta producción representa el comienzo del desenlace de una historia que marcó a generaciones de fanáticos de la velocidad.

El estreno en Netflix marca un nuevo capítulo para los seguidores de Dominic Toretto y su equipo, quienes enfrentan desafíos cada vez más extremos. Rápidos y Furiosos X mantiene el espíritu característico de la franquicia, con persecuciones vertiginosas, efectos espectaculares y escenas de acción que desafían los límites de la física. Su disponibilidad en la plataforma permite disfrutar o redescubrir esta entrega clave que prepara el terreno para el final de la saga.

rapidos-y-furiosos-x-poster Para los amantes del cine de acción, esta es una oportunidad ideal para ponerse al día con una de las producciones más taquilleras de los últimos años. El film, disponible en Netflix desde octubre de 2025, ofrece una experiencia cinematográfica cargada de adrenalina y emoción, ideal para quienes siguen de cerca la evolución de la familia Toretto. Esta incorporación refuerza la apuesta del servicio por sumar títulos de gran impacto y mantener cautivos a millones de suscriptores.

Sinopsis de Rápido y Furioso X, la película de la saga que llegó a Netflix Rápidos y Furiosos X marca el inicio del cierre de una de las sagas más exitosas del cine de acción, enfrentando a Dominic Toretto y su equipo con su adversario más peligroso hasta el momento: Dante Reyes. La historia conecta directamente con los acontecimientos de Rápidos y Furiosos: 5in Control (2011), revelando que Dante es el hijo del narcotraficante brasileño Hernán Reyes, a quien Toretto y su grupo despojaron de su fortuna. Doce años después, el joven busca vengar la muerte de su padre mediante un plan minucioso y despiadado que amenaza con destruir todo lo que Dom ha construido.

Vin Diesel en Rápidos y furiosos X El eterno protagonista de la saga vuelve a las calles en esta décima entrega. Universal Pictures El plan de Dante supera cualquier enfrentamiento anterior de la franquicia. Su estrategia no se basa únicamente en la fuerza bruta, sino en un método calculado que apunta a destruir emocionalmente a Toretto atacando su mayor debilidad: su familia. A lo largo de la película, el equipo se ve forzado a separarse y enfrentar peligros en escenarios que van desde las calles de Roma hasta los paisajes helados de la Antártida, mientras el villano demuestra ser tan implacable como ingenioso.

La tensión alcanza su punto máximo cuando Dom descubre que el verdadero objetivo de Dante es su hijo de ocho años. Esta revelación convierte la historia en una carrera contrarreloj cargada de adrenalina y emoción, donde el protagonista se ve obligado a crear nuevas alianzas y a reencontrarse con antiguos enemigos. Rápidos y Furiosos X funciona como la primera parte de una conclusión épica que deja al público expectante por el desenlace final, consolidando una vez más el legado de esta saga de acción y familia. Tráiler de Rápido y Furioso X Embed - Rápidos Y Furiosos X | Tráiler Oficial (Universal Studios) - HD Reparto de Rápido y Furioso X Vin Diesel como Dominic "Dom" Toretto

Jason Momoa como Dante Reyes

Michelle Rodriguez como Leticia "Letty" Ortiz

Charlize Theron como Cipher

Jason Statham como Deckard Shaw

John Cena como Jakob Toretto

Brie Larson como Tess

Tyrese Gibson como Roman "Rome" Pearce

Chris "Ludacris" Bridges como Tej Parker

Sung Kang como Han Seoul-Oh

Nathalie Emmanuel como Megan Ramsey

Jordana Brewster como Mia Toretto

Scott Eastwood como Eric "Little Nobody" Reisner

Daniela Melchior como Isabel Neves

Alan Ritchson como Agente Aimes

Rita Moreno como Abuelita Toretto