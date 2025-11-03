Perfecta para los amantes del drama: es una película de Netflix y tiene una historia atrapante Secretos, mentiras, manipulación y la dosis exacta de suspenso en esta película española que se convirtió en un éxito en la plataforma de streaming tras su estreno.







Es sabido el éxito que tienen las producciones españolas en las plataformas de streaming, y La Jefa no es la excepción. Este thriller psicológico llegó a Netflix en 2022, con la dirección de Fran Torres y protagonizado por Aitana Sánchez-Guijón y Cumelén Sanz.

El guion fue escrito por Laura Sarmiento y la fotografía de Ángel Iguacel. Antes de formar parte del catálogo de esta reconocida plataforma, la ópera prima de Torres se estrenó en cines, donde no pasó desapercibida bajo la mirada de la crítica que destacó los temas que aborda y su narrativa.

Netflix: sinopsis de La Jefa La historia se centra en Sofía, una joven argentina que vive en España y tiene grandes ambiciones en su carrera dentro de una prestigiosa multinacional de moda en Madrid. Justo cuando su futuro profesional parece más prometedor, Sofía se enfrenta a un embarazo inesperado que choca con sus planes y su conciencia.

La Jefa Netflix 2 Ante este escenario, la protagonista se encuentra en una encrucijada, sin querer renunciar a su puesto y regresar a su país. Su jefa Beatriz, una mujer implacable y exitosa, le propone una solución al enterarse de su estado: que tras el nacimiento, ella se haga cargo de a crianza del bebé. De esta manera, Sofía no tiene por qué preocuparse en su lugar dentro de la empresa.

Sin embargo, el embarazo debe mantenerse en secreto. Lo que en un principio parece un acuerdo de conveniencia mutua, pronto se transforma en una pesadilla.

Tráiler de La Jefa La Jefa explora temas como la ambición laboral, maternidad subrogada, control y poder en un entorno de alta tensión. Tras sus estreno, la película española se convirtió en un éxito internacional de streaming, destacando en el ranking global de Netflix gracias a su intensa trama de thriller psicológico. En varios países, se posicionó en el Top 5 de las películas más elegidas. Embed Reparto de La Jefa Aitana Sánchez-Gijón como Gloria Guzmán

como Gloria Guzmán Cumelén Sanz como Sofía

como Sofía Álex Pastrana como Nacho

como Nacho Pedro Casablanc como Julio

como Julio María Fernández Prat como Belén

como Belén Vanesa Rasero como Cristina

como Cristina Younes Bachir Como Hamid