Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del America Business Forum en el que coincidirá con Donald Trump

El Presidente será uno de los oradores del encuentro global de líderes que se realizará en el Kaseya Center. También participarán Trump, María Corina Machado, Lionel Messi y otras figuras del mundo político y empresarial. Antes de partir, Milei pondrá en funciones a Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para participar del America Business Forum, que tendrá lugar este jueves en el Kaseya Center de Miami, sede de los Miami Heat. Será su decimocuarto viaje al país norteamericano desde que asumió la presidencia y el primero tras la reestructuración de su Gabinete.

Diego Santilli, tras reunirse con Milei en Olivos: "Tenemos que lograr los consensos para aprobar las reformas"

El foro reunirá a referentes globales de la política, los negocios y el deporte. Según la organización, la lista de oradores incluye a Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt, Rafael Nadal, Jamie Dimon, Will Smith, Ken Griffin, Gianni Infantino, Stefano Domenicali y Adam Neumann. La conducción estará a cargo de Bret Baier, periodista de Fox News.

Desde la Casa Rosada señalaron que no hay prevista una reunión bilateral entre Milei y Trump, aunque ambos compartirán escenario durante el evento. “Las agendas son muy ajustadas”, indicaron fuentes oficiales a Ámbito.

Antes de partir hacia Miami, previsto para el miércoles por la tarde, Milei tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras la renuncia de Guillermo Francos, y a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, tras la renuncia de Lisandro Catalán.

El viaje a Estados Unidos se da en un contexto de reajustes internos en el Ejecutivo y forma parte de la estrategia del presidente para fortalecer vínculos con referentes internacionales y figuras afines al liberalismo económico.

Tras su regreso al país, Milei viajará a Bolivia el sábado 8 de noviembre para asistir a la asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, quien ganó el balotaje con el 54,5% de los votos. Desde sus redes sociales, el mandatario argentino ya lo había felicitado por “su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”.

