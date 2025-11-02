Diego Santilli, tras ser designado ministro del Interior: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas"

El flamante reemplazante de Lisandro Catalán se refirió a su nombramiento en la cartera, luego del anuncio de Javier Milei. "Me sorprendió el llamado del Presidente", reconoció.

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli , asistió a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei luego de su designación al frente de la cartera y afirmó que llevará a cabo "lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos".

Diego Santilli, tras reunirse con Milei en Olivos: "Tenemos que lograr los consensos para aprobar las reformas"

En diálogo con un grupo de periodistas cuando llegaba a la Quinta de Olivos, Santilli expuso el ofrecimiento de Milei para que reemplace a Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior: "Vengo de Paraná y en el camino me llamó. Me sorprendió el llamado del Presidente y le dije que sí al instante. Vengo trabajando con él y con Karina Milei. Comimos el lunes pero no hablamos de este tema".

En tanto, remarcó sus objetivos en su nuevo rol. "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Nos comprometimos a reformas muy importantes para la Argentina y ese es el trabajo que tenemos que llevar adelante" , marcó.

También destacó el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas: "Lo que pasó es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei y un triunfo de los bonaerenses y él. Venimos de hacer un acuerdo muy importante en la elección entre La Libertad Avanza y el PRO. Hicimos un trabajo muy fuerte y ganamos una elección muy difícil. Los bonaerenses eligieron creer. Tengo que seguir trabajando".

La confirmación de Santilli como ministro del Interior representa el cuarto cambio en el Gabinete del Gobierno desde las elecciones del 26 de octubre, teniendo en cuenta la asunción de Pablo Quirno en Cancillería en reemplazo de Gerardo Werthein, el nombramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos y el de Javier Lanari en vocería presidencial .

Diego Santilli pidió reformas "que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones"

En tanto, Santilli le agradeció al jefe de Estado. "Gracias Presidente Javier Milei por la confianza y por pensar en mí para este desafío", escribió en la red social X.

"Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer inversiones. Y lo voy a hacer como lo hice toda mi vida. Dejando cuerpo y alma en la cancha, dando siempre lo mejor de mí y trabajando en equipo", marcó.

También resaltó a otros funcionarios del Gobierno: "Con todos. Con la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y con Patricia Bullrich en el Senado".

En esta línea, volvió a subrayar la victoria de La Libertad Avanza en los comicios legislativos. "Estamos en un momento único. Los argentinos eligieron, de manera contundente, seguir por el camino de la libertad y avanzar en las transformaciones que necesitamos para construir un futuro de crecimiento, desarrollo y prosperidad", expresó.

Diego Santilli tuit La publicación de Diego Santilli. X

El anuncio de Javier Milei sobre la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

El presidente Javier Milei anunció este domingo que el diputado Diego Santilli asumirá como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán, quien renunció el viernes a su cargo.

"TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli", escribió el mandatario en la red social X, y acompañó el posteo con una foto junto a quien fue candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones del 26 de octubre.

"Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", añadió Milei.