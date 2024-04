Tras las críticas de Luis Caputo a prepagas, el Gobierno aclaró que "no se mete con los precios"

Luego de haber cuestionado a los supermercados por las ofertas, el ministro de Economía apuntó contra las prepagas por los aumentos de las cuotas. "No hubo imposición de nada, tampoco presión", subrayó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El ministro de Economía, Luis Caputo , criticó este lunes a las prepagas, a las que acusó de "declarar la guerra a la clase media" con los aumentos . Esto se sumó a otros cuestionamientos, como cuando apuntó contra comerciantes por ofrecer descuentos en la segunda unidad. Ante esto, desde el Gobierno remarcaron que "no hubo imposición de nada, tampoco presión" y que el Ejecutivo "no se mete con los precios" .

De esta manera, Caputo cuestionó nuevamente a las empresas de medicina privada por las subas en el valor de las cuotas. El viernes, en diálogo con TN, había manifestado que Argentina está "significativamente mejor de lo que todos pronosticaban" ya que logró bajar la inflación, aunque marcó que a estas compañías "se les recontra fue la mano con los aumentos".

Además, contó que hubo una reunión con las compañías y advirtió que "de alguna manera habrá que hacerlos competir y entender que es parte de un cambio cultural".

Consultado sobre esos dichos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la postura del ministro. "Con las prepagas nosotros desregulamos, damos libertades. Lo que no permitimos es que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos y es lo que el ministro Caputo entendió que es lo que está ocurriendo", sostuvo.

"Nosotros no nos metemos en las decisiones de precios de los demás, en tanto no exista cartelización de esas decisiones", insistió, y recordó las reuniones del titular de Hacienda con supermercadistas, en el marco de las críticas a ciertas promociones como los descuentos en la segunda unidad.

"Esa conversación fue efectivamente un reconocimiento por parte de cierto grupo de empresarios de que habían hecho una cobertura desmedida de una situación que terminó no ocurriendo", planteó el portavoz.

"Hubo un cierto reconocimiento de que eso fue así, y en virtud de eso se hizo la reunión para conversar sobre que ese escenario catastrófico terminó por no ocurrir. No hubo imposición de absolutamente nada, de hecho las promociones siguen vigentes. No hubo presión ni mucho menos", remarcó Adorni.

Luis Caputo también fue víctima del falso bot de precios

Luego de que Javier Milei cayera en un engaño online y diera como ciertos precios inventados por un presunto bot de X (ex-Twitter), desde la cuenta @Bot_Jumbo se refirieron a otra víctima de la farsa: el ministro de Economía, Luis Caputo. "Le hacemos extensivas las disculpas. No se tome a personal el asunto. Repetimos: fue solo un experimento social", subrayaron.

Caputo, definido como "el Messi de las finanzas" por el expresidente Mauricio Macri, aseguró en una entrevista la semana pasada que "la inflación está realmente colapsando". "Alimentos, bebidas. En la primera semana de abril, los alimentos están dando deflación. El Jumbo Bot está dando -5%", afirmó, en una cita que podría poner en duda su credibilidad de aquí en más.