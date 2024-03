Luis Caputo se reunió con supermercadistas con el foco en la inflación y la suba de precios en alimentos

En tanto, el titular del Palacio de Hacienda advirtió que los precios de consumo masivo no muestran el presente de la economía y se discutió sobre la manera de neutralizar el alta de precios.

Además de Caputo, de la reunión también formaron parte el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, con su par de Comercio, Pablo Lavigne. Por el lado de los supermercados, estuvieron presentes representantes de Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más, Día y La Anónima.

Por su parte, el periodista Nicolás Munafó informó en El Diario, por C5N, que los representantes de los supermercados chinos no formaron parte del encuentro con Caputo. "La reunión comenzó a las 17:45 y no fueron invitados los supermercados chinos, que están algo molestos por no ser parte", advirtió.

supermercado Continúan subiendo los precios en los supermercados.

Analistas de mercado estiman que la inflación de febrero sería de 15,8%

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el miércoles un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) mediante el cual, los analistas económicos participantes estimaron una inflación mensual de 15,8% para febrero, lo que representaría la baja de unos 2.2 puntos porcentuales respecto al informe anterior.

La entidad monetaria explicó que "se contemplaron pronósticos de 36 participantes, entre quienes se cuentan 24 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina".

Además, estimaron que la inflación mensual continuaría bajando llegando al 14,3% en marzo, en tanto que el índice anual se ubicaría en un 210,2%. "Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado esperaban una inflación de 15,5% para febrero, de 14,0% para marzo y de 212,7% interanual para 2024", señalaron.

Los precios de los alimentos subieron un 12%

Si bien se espera que la inflación de febrero dé alrededor de 15,8% para febrero, lo que significa una baja sobre el índice perteneciente a enero, los precios de los alimentos sostienen su suba que alerta a los bolsillos de los consumidores.

Un informe de la consultora LCG advirtió que en los primeros siete días de marzo, se registró una inflación de 3,6% en alimentos y bebidas, lo que representa una suba de 2,3 puntos porcentuales en la comparación con la semana anterior, por lo que el incremento tiene un promedio del 11,9% en las últimas cuatro semanas y 12% si se tiene como referencia los primeros días del tercer mes del año sobre el mismo periodo en febrero.

Los alimentos con mayores alzas se registraron en lácteos y huevos (9,4%), frutas (8,82%), comidas preparadas (6,52%) y verduras (3,83%).