El papa León XIV llegó al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar

El sumo pontífice arribó este martes pasado el mediodía al sanatorio y esta tarde será sometido a una intervención quirúrgica. Los médicos consideraron oportuno hacerlo cuanto antes y explicaron que el postoperatorio llevará entre 7 y 10 días.

El papa León XIV llegó al Hospital Universitario Gemelli en Roma y confirmaron que esta tarde le extirparán el nódulo pulmonar, ya que los doctores aseguran que lo mejor es realizarlo cuanto antes. También explicaron que el post operatorio llevará entre 7 y 10 días.

"Nos vemos en Argentina", el mensaje del papa León XIV al arzobispo de San Juan previo a su operación

La oficina de prensa del Vaticano informó: "Ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora".

Debido a su hospitalización del martes, el Papa no podrá asistir a la misma matutina en San Pedro para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de todo el mundo en Roma.

"Tal y como se había anunciado, el #PapaLeónXIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora". @HolySeePress pic.twitter.com/puIxyHxLZq

La agenda del Papa para las próximas semanas será sujeta a sus tiempos de recuperación e incluye un evento anunciado por el Dicasterio para la Educación, una audiencia el jueves 22 de octubre con participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”.

Además, el 27 de octubre participará en la conferencia interreligiosa por la paz en Sant’Egidio en Asís a 40 años del encuentro histórico convocado por el papa Juan Pablo II.

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La Santa Sede prevé que el papa permanezca en recuperación una semana y, según contó el arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Eduardo Lozano; en la reunión con León XIV previa a la intervención, le sostuvo firme su intención de cumplir con su viaje a Argentina entre el 8 y 11 de noviembre.

"Nos vemos en Argentina", el mensaje del papa León XIV al arzobispo de San Juan previo a su operación

El papa León XIV será operado este martes y en medio de la duda si podrá realizar o no su gira por Sudamérica, el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, tuvo un encuentro privado con el Sumo Pontífice quien le dejó una frase alentadora de su visita al país: “Nos vemos pronto en Argentina”.

El monseñor Lozano tenía coordinada la reunión en el Vaticano desde hace tiempo y finalmente se concretó justo antes de la intervención quirúrgica programada en el Hospital Gemelli en Roma y extirparle un nódulo pulmonar.

Según relató el arzobispo de San Juan conversaron sobre los preparativos de la visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y sobre el final del encuentro que duró aproximadamente media hora, León XIV lo despidió con una frase que generó tranquilidad al respecto a su llegada al país. “Nos vemos pronto en la Argentina”, confirmó Lozano en declaraciones radiales.

Respecto a su actual estado de salud, el Papa le explicó que se sentía “muy bien y confiado”. “Le dije contara con nuestro cariño y oraciones del pueblo argentino. Me agradeció, pero no le dio mucha trascendencia en ese momento sobre la operación”, relató Lozano.