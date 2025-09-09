Tras el apoyo del FMI, Javier Milei insistió en que no se moverá "ni un milímetro del programa económico" El Presidente anunció por redes sociales que se mantendrán el equilibrio fiscal, la restricción monetaria, las bandas cambiarias pactadas con el FMI y la hoja de ruta para las desregulaciones. Por







Milei no da el brazo a torcer de cara a octubre.

Luego del sopapo electoral que sufrió La Libertad Avanza el domingo en las elecciones legislativas bonaerenses, y apenas minutos después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) saliera a respaldar al Gobierno, el presidente Javier Milei insistió en que no se moverá "ni un milímetro del programa económico".

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Estado anunció que se mantendrán el equilibrio fiscal, la restricción monetaria, las bandas cambiarias fijadas para la flotación del dólar sin la intervención del Banco Central y la hoja de ruta trazada por Federico Sturzenegger para continuar con las desregulaciones.

"Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando", enumeró Milei, quien parece no estar haciendo una lectura correcta del mensaje que dieron las urnas.

VLLC! https://t.co/uCuOXpUj3S — Javier Milei (@JMilei) September 9, 2025 El mensaje del Presidente fue publicado luego de que el FMI ratificara su apoyo al programa económico a través de su vocera, Julie Kozack, quien aseguró que "el personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país".

"Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, agregó en un comunicado publicado en su cuenta de X que compartió el ministro de Economía, Luis Caputo.