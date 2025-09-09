9 de septiembre de 2025 Inicio
Tras el apoyo del FMI, Javier Milei insistió en que no se moverá "ni un milímetro del programa económico"

El Presidente anunció por redes sociales que se mantendrán el equilibrio fiscal, la restricción monetaria, las bandas cambiarias pactadas con el FMI y la hoja de ruta para las desregulaciones.

Milei no da el brazo a torcer de cara a octubre.

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.
Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe de Estado anunció que se mantendrán el equilibrio fiscal, la restricción monetaria, las bandas cambiarias fijadas para la flotación del dólar sin la intervención del Banco Central y la hoja de ruta trazada por Federico Sturzenegger para continuar con las desregulaciones.

"Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando", enumeró Milei, quien parece no estar haciendo una lectura correcta del mensaje que dieron las urnas.

El mensaje del Presidente fue publicado luego de que el FMI ratificara su apoyo al programa económico a través de su vocera, Julie Kozack, quien aseguró que "el personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país".

"Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, agregó en un comunicado publicado en su cuenta de X que compartió el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras la derrota electoral, el FMI ratificó su apoyo al programa económico de Javier Milei

Tras la derrota electoral, el FMI ratificó su apoyo al programa económico de Javier Milei

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

