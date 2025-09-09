9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

El Presidente reapareció en X con un mensaje político tras el revés electoral y presentó la “nueva” mesa de conducción de La Libertad Avanza.

Por
Tras el silencio postderrota electoral

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Tras dos días de silencio en redes sociales como efecto de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei volvió a realizar una publicación propia en X. Lo hizo con una foto de la primera reunión de la nueva mesa política de La Libertad Avanza (LLA), acompañada de un mensaje breve y enfático: “La libertad avanza o Argentina retrocede”.

Te puede interesar:

El titular de la Oficina Anticorrupción se niega a declarar sobre el caso $LIBRA en el Congreso

El anuncio del oficialismo generó sorpresa moderada: la mesa política está integrada por los mismos dirigentes que ya venían tomando las decisiones más relevantes en el gobierno. La integran el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el asesor Santiago Caputo.

El repliegue de Milei en redes había sido notorio luego del golpe que significó el resultado bonaerense: desde la mañana del sábado hasta la noche del lunes, el mandatario se había limitado a compartir publicaciones de terceros sin emitir mensajes propios.

En paralelo, LLA difundió un comunicado en el que definió los objetivos de la nueva mesa. “Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”, señala el texto, que refuerza la idea de sostener el programa oficial frente a lo que describen como ataques de “los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio”.

La nota concluye con un tono combativo: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”.

image

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

play

Milei suspendió su viaje a España, luego de la derrota electoral

play

Tras la propuesta del Gobierno, los gobernadores aguardan un llamado formal desde la Casa Rosada

Milei guardó silencio tras las elecciones, pero retuiteó mensajes de apoyo.

Luego del cachetazo electoral, Milei vuelve a bajar el perfil en redes sociales

play

Milei puso en marcha la mesa política con su Gabinete para defender el proyecto "con uñas y dientes" 

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Javier Milei: A él y a todos los payasos.
play

Lali Espósito reveló que su nueva canción está dirigida a Milei: "A él y a todos los payasos"

Rating Cero

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
play

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

últimas noticias

Las elecciones bonaerenses se desarrollaron el domingo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar y dónde pagarla

Hace 7 minutos
Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Hace 14 minutos
El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Hace 36 minutos
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 42 minutos
play
Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Hace 54 minutos