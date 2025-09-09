Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" El Presidente reapareció en X con un mensaje político tras el revés electoral y presentó la “nueva” mesa de conducción de La Libertad Avanza. Por







Tras dos días de silencio en redes sociales como efecto de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei volvió a realizar una publicación propia en X. Lo hizo con una foto de la primera reunión de la nueva mesa política de La Libertad Avanza (LLA), acompañada de un mensaje breve y enfático: “La libertad avanza o Argentina retrocede”.

El anuncio del oficialismo generó sorpresa moderada: la mesa política está integrada por los mismos dirigentes que ya venían tomando las decisiones más relevantes en el gobierno. La integran el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el asesor Santiago Caputo.

El repliegue de Milei en redes había sido notorio luego del golpe que significó el resultado bonaerense: desde la mañana del sábado hasta la noche del lunes, el mandatario se había limitado a compartir publicaciones de terceros sin emitir mensajes propios.

En paralelo, LLA difundió un comunicado en el que definió los objetivos de la nueva mesa. “Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”, señala el texto, que refuerza la idea de sostener el programa oficial frente a lo que describen como ataques de “los medios, los políticos, los empresarios y todos los que quieren detener el cambio”.

La nota concluye con un tono combativo: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”.