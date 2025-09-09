9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras la derrota electoral, el FMI ratificó su apoyo al programa económico de Javier Milei

"Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa", aclararon desde el organismo internacional.

Por
Tras la derrota electoral

Tras la derrota electoral, el FMI ratificó su apoyo al programa económico de Javier Milei

El Fondo Monetario Internacional volvió a ratificar su apoyo al gobierno de Javier Milei pese a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la intervención del dólar.

El Gobierno necesita del Congreso para profundizar su ajuste. 
Te puede interesar:

Caputo debería aplicar un ajuste del 14% para cumplir con el FMI si avanzan las leyes que aumentan el gasto

Este martes, la portavoz del FMI, Julie Kozack, aseguró que “el personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país".

"Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, agregó en un comunicado publicado en su cuenta de X que compartió el ministro de Economía, Luis Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1965507055357497578&partner=&hide_thread=false

De este modo, el Fondo destacó la elección del Ejecutivo de mantener un esquema de estabilidad monetaria y cambiaria, apoyado en el ancla fiscal como referencia, junto con un plan de reformas orientado a la desregulación total de la economía.

Tras la publicación de Kozack, el presidente Milei ratificó su compromiso con el programa económico de su gestión a través de un tuit: "Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando".

Con este mensaje, Milei reafirma la continuidad de las políticas económicas que busca implementar, incluyendo la disciplina fiscal, el control del mercado monetario y el mantenimiento del esquema cambiario acordado con el Fondo Monetario Internacional.

image

Tras las elecciones bonaerenses, el lunes los activos argentinos sufrieron una caída de hasta 24%. La diferencia de más de 13 puntos entre Fuerza Patria y La Libertad Avaza impulsó ventas masivas de bonos y acciones, llevando al riesgo país cerca de los 1.100 puntos.

En contraste, la reacción del dólar fue más contenida: tras abrir cerca del techo de la banda, cerró con un aumento del 4% en $1.409, mientras que el Banco Nación lo ofreció a $1.425, luego de un máximo intradiario de $1.460. La suba se produjo sin intervención del Tesoro, aunque con presencia del Banco Central en el mercado de futuros y en la plaza en pesos.

Este martes, la tendencia alcista del dólar continuó en el segmento mayorista, donde alcanzó un nuevo récord nominal y quedó a solo 3,8% del límite superior de la banda de flotación. En este mercado, el dólar oficial cerró a $1.416,5 para la venta y a $1.381,04 para la compra, mientras que en el promedio de las entidades financieras publicado por el Banco Central se ubicó en $1.432,84 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo, ministro de Economía.

La Justicia ordenó a Caputo informar sobre el acuerdo con el FMI

Cronograma de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 10 de septiembre

Sube la presión sobre el dólar tras las elecciones bonaerenses y en la previa de los comicios de octubre.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

Tensa calma: el dólar oficial se mantuvo estable tras la disparada del lunes

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Rating Cero

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron tras 17 años.

Evangelina Anderson confirmó su presente romántico: "Estoy de vacaciones y..."

últimas noticias

Cronograma de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 10 de septiembre

Hace 7 minutos
Axel Kicillof, sobre la humillante derrota de La Libertad Avanza: Lo que fracasó es la política económica

Axel Kicillof, sobre la humillante derrota de La Libertad Avanza: "Lo que fracasó es la política económica"

Hace 16 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 10 de septiembre

Hace 20 minutos
La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Hace 28 minutos
Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Hace 37 minutos