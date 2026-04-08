Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional realizan un abrazo simbólico ante la amenaza de despidos

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en alerta por la amenaza de despidos.
Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) convocaron para este jueves a un abrazo simbólico a la sede central del organismo en el barrio porteño de Palermo, en el marco del cese de actividades a nivel nacional ante la situación crítica provocada por la amenaza de despido de 240 personas.
El acto se llevará a cabo a las 10 en avenida Dorrego 4019, para visibilizar las consecuencias del ajuste realizado de parte del Gobierno, que paraliza sus funciones y quita recursos a un servicio esencial.
El reclamo se centra en la reincorporación del personal desvinculado que afecta a las tareas del SMN y que, desde marzo de 2026, ya se encontraba en estado de alerta ante la amenaza de recortes. Según algunas denuncias, los despidos totales habrían alcanzado hasta 700 puestos de trabajo en una planta de mil empleados.
Además, los trabajadores y delegados gremiales advierten que este recorte genera un "apagón meteorológico" con consecuencias en la seguridad en vuelos, por la provisión de datos meteorológicos críticos para la aeronavegación; el cierre de estaciones meteorológicas en distintos puntos del país que impide la toma de datos locales para el pronóstico; y el riesgo de vida y económico, debido a que el vaciamiento del SMN impacta directamente en el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que dificulta la prevención de catástrofes naturales y afecta sectores clave como la producción agrícola.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que lideran estas protestas, argumentan que el SMN es un pilar estratégico para la soberanía y la seguridad nacional y aseguran que los despidos habrían sido impulsados por directivas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por FedericoSturzenegger.
"Están vaciando el Servicio para que no pueda funcionar. Al no tener datos, no podés anticiparte, no podés analizar, no podés estudiar, el sistema de alertas es fundamental, el dato en el momento", explicó Silvina Romano, trabajadora del SMN en diálogo con la pantalla de C5N. "Nos vamos a quedar sin personal en todo país", sentenció.
En la sede central del SMN ya comenzaron el martes con el cese de actividades, pero se va a extender a lo largo y ancho de todo el país. "Es un cese de actividades porque nosotros estamos para prevenir, eso significa que el sistema de alerta lo vamos a seguir manteniendo. Primero está la vida, aunque muchos no se den cuenta", afirmó Romano.
En redes sociales, la meteoróloga Cindy Fernández expresó que los despidos significan más del "30% del personal civil". "La medida deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo: debería contar con al menos 1200 empleados para poder realizar todas las tareas obligatorias, pero podría quedar con apenas 540 civiles", añadió.
Este número se reparte en 130 personas de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central (CABA) Menos personal implica menos observaciones, menos pronósticos y más riesgo para actividades clave como la aviación y el agro. Debilitar al SMN puede salir caro.