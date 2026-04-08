8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional realizan un abrazo simbólico ante la amenaza de despidos

La convocatoria es a las 10 en la sede central del organismo, en el marco del cese de actividades a nivel nacional ante la situación crítica provocada por el posible cese de 240 personas.

Por
Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en alerta por la amenaza de despidos.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) convocaron para este jueves a un abrazo simbólico a la sede central del organismo en el barrio porteño de Palermo, en el marco del cese de actividades a nivel nacional ante la situación crítica provocada por la amenaza de despido de 240 personas.

La desaprobación subió 6% respecto a marzo. 
Te puede interesar:

Milei sigue en caída libre en las encuestas: un 65% de los argentinos desaprueba su gestión

El acto se llevará a cabo a las 10 en avenida Dorrego 4019, para visibilizar las consecuencias del ajuste realizado de parte del Gobierno, que paraliza sus funciones y quita recursos a un servicio esencial.

El reclamo se centra en la reincorporación del personal desvinculado que afecta a las tareas del SMN y que, desde marzo de 2026, ya se encontraba en estado de alerta ante la amenaza de recortes. Según algunas denuncias, los despidos totales habrían alcanzado hasta 700 puestos de trabajo en una planta de mil empleados.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Somos SMN (@somos.smn)

Además, los trabajadores y delegados gremiales advierten que este recorte genera un "apagón meteorológico" con consecuencias en la seguridad en vuelos, por la provisión de datos meteorológicos críticos para la aeronavegación; el cierre de estaciones meteorológicas en distintos puntos del país que impide la toma de datos locales para el pronóstico; y el riesgo de vida y económico, debido a que el vaciamiento del SMN impacta directamente en el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que dificulta la prevención de catástrofes naturales y afecta sectores clave como la producción agrícola.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que lideran estas protestas, argumentan que el SMN es un pilar estratégico para la soberanía y la seguridad nacional y aseguran que los despidos habrían sido impulsados por directivas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger.

abrazo solidario servicio meteorológico nacional smn 9 abril 2026
El abrazo simbólico a la sede del SMN se realiza este jueves a las 10 en Palermo.

El abrazo simbólico a la sede del SMN se realiza este jueves a las 10 en Palermo.

"Están vaciando el Servicio para que no pueda funcionar. Al no tener datos, no podés anticiparte, no podés analizar, no podés estudiar, el sistema de alertas es fundamental, el dato en el momento", explicó Silvina Romano, trabajadora del SMN en diálogo con la pantalla de C5N. "Nos vamos a quedar sin personal en todo país", sentenció.

En la sede central del SMN ya comenzaron el martes con el cese de actividades, pero se va a extender a lo largo y ancho de todo el país. "Es un cese de actividades porque nosotros estamos para prevenir, eso significa que el sistema de alerta lo vamos a seguir manteniendo. Primero está la vida, aunque muchos no se den cuenta", afirmó Romano.

En redes sociales, la meteoróloga Cindy Fernández expresó que los despidos significan más del "30% del personal civil". "La medida deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo: debería contar con al menos 1200 empleados para poder realizar todas las tareas obligatorias, pero podría quedar con apenas 540 civiles", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cindymfernandez/status/2041553043175448668&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

play

Denuncian que el PAMI recortó la atención a jubilados y frenó el pago a los prestadores

Ley de Glaciares: fuerte operativo de seguridad en el Congreso en la previa del debate

Ley de Glaciares: fuerte operativo de seguridad en el Congreso en la previa del debate

play

La escribana de Manuel Adorni declaró en la causa: "Fue una operación normal"

La Cámara de Diputados debate la reforma de la Ley de Glaciares.
play

Sesión clave en Diputados: se debate la reforma de la Ley de Glaciares

Julio De Vido.

Operaron del corazón a Julio De Vido: su familia cuestionó las condiciones de detención

El proyecto se tratará este miércoles 8 de abril. 

Con respaldo de provincias mineras, el oficialismo dictaminó la reforma de la Ley de Glaciares

Rating Cero

Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU.

Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante

Actor de Hannah Montana luce irreconocible tras 20 años.

El actor de Hannah Montana que tuvo un cambio impresionante y hoy parece otra persona

¿Todo mal entre Carrá y Del Boca?

La madre de Andrea del Boca le habría pegado una cachetada a Gloria Carrá: qué se sabe de la historia

Un invitado rechazó a Pergolini.

Qué famoso conductor rechazó ir al programa de Mario Pergolini en El Trece

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Del Moro confirmó que habrá un intercambio de participantes con Gran Hermano Estados Unidos

El estreno destacado de Netflix.
play

Esta histórica saga de acción con Tom Cruise llegó a su fin y la última película está en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU.

Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante

Hace 13 minutos
La desaprobación subió 6% respecto a marzo. 

Milei sigue en caída libre en las encuestas: un 65% de los argentinos desaprueba su gestión

Hace 29 minutos
Actor de Hannah Montana luce irreconocible tras 20 años.

El actor de Hannah Montana que tuvo un cambio impresionante y hoy parece otra persona

Hace 31 minutos
Revelaron detalles del IPhone 18: cuándo sale a la venta

Llega el iPhone plegable: filtraron todos los detalles del 18 Pro y su fecha de salida a la venta

Hace 32 minutos
Ramón Biaus, turismo rural bonaerense con identidad gastronómica.

Escapadas en Buenos Aires: el destino en medio del campo con una tradición gastronómica única

Hace 33 minutos