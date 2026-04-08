Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional realizan un abrazo simbólico ante la amenaza de despidos La convocatoria es a las 10 en la sede central del organismo, en el marco del cese de actividades a nivel nacional ante la situación crítica provocada por el posible cese de 240 personas. Por + Seguir en







Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en alerta por la amenaza de despidos.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) convocaron para este jueves a un abrazo simbólico a la sede central del organismo en el barrio porteño de Palermo, en el marco del cese de actividades a nivel nacional ante la situación crítica provocada por la amenaza de despido de 240 personas.

El acto se llevará a cabo a las 10 en avenida Dorrego 4019, para visibilizar las consecuencias del ajuste realizado de parte del Gobierno, que paraliza sus funciones y quita recursos a un servicio esencial.

El reclamo se centra en la reincorporación del personal desvinculado que afecta a las tareas del SMN y que, desde marzo de 2026, ya se encontraba en estado de alerta ante la amenaza de recortes. Según algunas denuncias, los despidos totales habrían alcanzado hasta 700 puestos de trabajo en una planta de mil empleados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Somos SMN (@somos.smn) Además, los trabajadores y delegados gremiales advierten que este recorte genera un "apagón meteorológico" con consecuencias en la seguridad en vuelos, por la provisión de datos meteorológicos críticos para la aeronavegación; el cierre de estaciones meteorológicas en distintos puntos del país que impide la toma de datos locales para el pronóstico; y el riesgo de vida y económico, debido a que el vaciamiento del SMN impacta directamente en el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que dificulta la prevención de catástrofes naturales y afecta sectores clave como la producción agrícola.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que lideran estas protestas, argumentan que el SMN es un pilar estratégico para la soberanía y la seguridad nacional y aseguran que los despidos habrían sido impulsados por directivas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger.