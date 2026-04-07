7 de abril de 2026 Inicio
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Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional realizan un cese de actividades y reclaman ante la amenaza de despidos

En redes sociales denunciaron que el Ministerio de Desregulación quiere vaciar al SMN y pidió una lista con 240 despidos. Ahora, los empleados reclaman en la sede central ubicada en Figueroa Alcorta.

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"Sin trabajadores, no hay SMN", expresaron. 

Imagen de Somos SMN.

Trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan un cese de actividades ante la amenaza de 240 despidos dentro del organismo en todo el país. Si ocurre esto, muchas de las estaciones meteorológicas tendrán que cerrar y otras se verán ampliamente afectadas.

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Desde ATE SMN explicaron que en redes que el recorte "dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan. Es perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos. Cada puesto que se elimina aumenta el riesgo: para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria".

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"Están vaciando el Servicio para que no pueda funcionar. Al no tener datos, no podés anticiparte, no podés analizar, no podés estudiar, el sistema de Alertas es fundamental, el dato en el momento", explicó Silvina Romano, trabajadora del SMN en diálogo con la pantalla de C5N. "Nos vamos a quedar sin personal en todo país", sentenció.

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En la cede central del SMN ya comenzaron con el cese de actividades pero se va a extender a lo largo y ancho de todo el país. "Es un cese de actividades porque nosotros estamos para prevenir, eso significa que el sistema de alerta lo vamos a seguir manteniendo. Primero está la vida, aunque muchos no se den cuenta", afirmó Silvina.

En redes sociales, la meteoróloga Cindy Fernández, expresó que los despidos significan más del "30% del personal civil". "La medida deja al organismo muy por debajo de su funcionamiento óptimo: debería contar con al menos 1200 empleados para poder realizar todas las tareas obligatorias, pero podría quedar con apenas 540 civiles", añadió.

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