7 de abril de 2026 Inicio
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Cuánto debería salir el boleto de colectivos para que se normalice el servicio en el AMBA

Luciano Fusaro, titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte, señaló a C5N que la poca cantidad de unidades en las calles responde a una suba del precio del gasoil a finales de marzo, la cual se podría solucionar si asumen todos los costos finales: "No vemos esa posibilidad, pero lo digo para dar conciencia de lo que cuesta".

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Fusaro señaló que para asumir todos los costos, el boleto de colectivos debería costar $2.100. 

Crece la preocupación por la reducción del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que genera largas filas en las paradas y problemas para el traslado de los pasajeros una lluviosa jornada de martes. Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte (Aaeta), explicaron a C5N que la poca cantidad de unidades en las calles responde a una fuerte suba del precio del gasoil a finales de marzo, la cual se podría solucionar si las empresas asumen todos los costos finales, que llevaría el boleto final a un valor de $2.100.

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"Es una situación muy dificil, pero es materialmente es imposible sacar todas las unidades. No hay forma. el precio del gasoil subió. Se genera un cuello de botella y las empresas se encuentran ante una manta corta. No nos gusta estar en esta situación", señaló en un primer momento Luciano Fusaro, titular de Aaeta en una entrevista con Juan Amorín y Valentina Caff, en el programa Mañanas Argentinas.

Con respecto a la baja de frecuencia, recordó que "hace dos lunes circularon alrededor de 15.500 colectivos, en el día de ayer el promedio estuvo en 12.500. Eso implica que aproximadamente hubo un 20% menos de colectivos en la calle". "Puede ser que algunas líneas hayan reducido más y otras menos porque la realidad es que todos hacen el mayor esfuerzo para sacar la mayor cantidad de unidades", agregó Fusaro.

"En el día de hoy, todavía no tengo datos, pero probablemente tengamos una reducción similar o algo mayor, depende según la empresa, horarios y frecuencia. Los operadores siempre lo que tratan de hacer es brindar la mayor cantidad de frecuencia en las horas pico" remarcó el titular de Aaeta, previo a lamentar la situación que tienen que atravesar los pasajeros en el AMBA.

Colectivos
Baja frecuencia de colectivos en el AMBA.&nbsp;

Baja frecuencia de colectivos en el AMBA.

Sobre este punto, planteo dos posibilidades de resolución al conflicto: o un traslado al boleto final de colectivo para asumir todos los costos (nuevo precio del gasoil), o un aumento de los subsidios por parte del Gobierno.

"Por ahora desde el Gobierno no hemos tenido respuesta, ni definiciones. Estamos conversando pero no hay un panorama claro para ver la forma en que se formaliza la situación", reveló Fusaro.

Para luego detallar: "Una tarifa, supongamos que no hay subsidios y normalizáramos los costos de la actividad para que el sistema recupere lo que debe hacer, tendríamos que estar hablando de un boleto de $2.100. Hoy es un escenario remota. No la vemos esa posibilidad, pero lo comento para dar conciencia de lo que cuesta".

Los colectivos del AMBA reducen su frecuencia: qué líneas se ven afectadas

La decisión alcanza tanto a las líneas nacionales como provinciales, y afecta directamente a todas las personas que utilizan el transporte diariamente para moverse. Incluso compañías grandes como el grupo DOTA adhieren a la medida.

Su director, Marcelo Pasciuto, confirmó a C5N la resolución que tomarán las empresas a partir de este miércoles. "El combustible se fue de $1.300 pesos que pagábamos los primeros días de marzo a $1.958 hoy", explicó.

En un comunicado conjunto, cuatro cámaras empresarias explicaron que no pueden mantener la frecuencia habitual de los servicios porque el aumento del combustible fue muy fuerte y, sin ese insumo básico, el servicio no se puede sostener.

comunicado de prensa de empresas de colectivos

Las líneas afectadas son las siguientes:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

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