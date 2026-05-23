23 de mayo de 2026 Inicio
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Interna en el Gobierno: Victoria Villarruel no fue invitada al tedeum del 25 de Mayo

Desde el entorno de la vicepresidenta confirmaron que las invitaciones "son cursadas formalmente por la secretaría general de la Presidencia, a través del área de ceremonial" y nunca se concretaron.

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Javier Milei y Victoria Villarruel

Javier Milei y Victoria Villarruel, una relación quebrada. 

La interna dentro del Gobierno de La Libertad Avanza suma un nuevo capítulo en el marco del tradicional tedeum por el 25 de mayo: la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada a la Catedral Metropolitana, por lo que no habrá encuentro ni foto con el presidente Javier Milei, con quien cada vez está más distanciada.

Victoria Villarruel, vicepresidenta.
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Desde el entorno de la titular del Senado señalaron que las invitaciones nunca fueron realizadas y recordaron, según publicó el periodista de C5N Lautaro Maislin en su cuenta de X, que las mismas "son cursadas formalmente por la Secretaría General de la Presidencia, a través del área de ceremonial".

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Con respecto a las invitaciones, Maislin agregó en sus redes sociales una aclaración por parte del Arzobispado: "Las invitaciones al tedeum son responsabilidad exclusiva de la Presidencia de la Nación".

Según marca el protocolo, "el Presidente le solicita al Arzobispo la celebración, y una vez aceptada, todo lo que refiere a invitaciones, protocolo y seguridad corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia".

Javier Milei - Victoria Villarruel.
Victoria Villarruel y Javier Milei: no habrá saludo ni foto en el tedeum 2026.

Victoria Villarruel y Javier Milei: no habrá saludo ni foto en el tedeum 2026.

A principios de abril, Milei había lanzado fuertes cuestionamientos a Villarruel en una entrevista con un medio español. Al ser consultado acerca de rumores de un boicot durante su última visita a España, el mandatario afirmó que no le resultaba extraño que la titular del Senado pudiera haber intentado "traicionarlo" y "cancelarlo".

"A la luz de su comportamiento, no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran", sostuvo a El Debate. "Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Eso es lo que a mí me sorprende. O sea, yo creí que era algo relativamente nuevo", agregó en su momento Milei.

Previamente, durante la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, el Presidente brindó un fuerte discurso contra la oposición y también aprovechó para lanzar una indirecta -con gesto incluido- a la vicepresidenta, que estaba sentada atrás suyo en el Congreso.

El Presidente cuestionó a Villarruel y recordó el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y en el territorio bonaerense: "Luego de nuestro triunfo en la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque que tomó su punto más alto luego en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia".

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Tras ese momento, giró levemente su cabeza a la izquierda, donde se encontraba Villarruel, quien es la presidenta del Senado. Se trató del primer encuentro entre ambos tras meses de tensiones y diferencias políticas.

Previamente, el líder de La Libertad Avanza había saludado, aunque con evidente frialdad, a quien fuera su compañera de fórmula. El gesto, breve y cortante, contrastó con la cordialidad que mostró hacia otros funcionarios, dejando en claro que la relación entre ambos sigue marcada por la distancia.

Javier Milei no saludó a Victoria Villarruel en el tedeum de 2025

Embed - TEDEUM 2025: MILEI no SALUDÓ a JORGE MACRI ni a VILLARRUEL

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