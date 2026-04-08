8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Seguí en vivo la sesión de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares

La Cámara baja trata la iniciativa de la administración libertaria, que ya tiene media sanción del Senado. La iniciativa contiene un guiño a las provincias, ya que les transfiere una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas.

Por

La Cámara de Diputados realiza una nueva sesión.

La Cámara de Diputados celebra este martes desde las 15 su primera sesión ordinaria, en la que el oficialismo buscará concretar la reforma a la Ley de Glaciares, que logró dictaminar 24 horas antes. El Senado ya le dio media sanción al proyecto el pasado 26 de febrero.

Ley de Glaciares: fuerte operativo de seguridad en el Congreso en la previa del debate
Te puede interesar:

Ley de Glaciares: fuerte operativo de seguridad en el Congreso en la previa del debate

La iniciativa que cambia la Ley 26.639 propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva. Además, transfiere a las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas.

El oficialismo tiene optimismo para sacar la ley con los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los apoyos de los provincialistas salteños, sanjuaninos, catamarqueños y tucumanos. También anticipan contar con respaldos provenientes de Unión por la Patria, desde representantes de provincias mineras, aunque el bloque mayoritariamente se opondrá.

El rechazo también llegará desde el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda. Sectores que antagonizan con el proyecto ya apuntan en la instancia de judicialización, con el antecedente de la sucesión de fallos contra la reforma laboral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Diputados sesiona sobre la reforma de la Ley de Glaciares y el Gobierno busca otro triunfo en el Congreso

play

Detuvieron a activistas de Greenpeace tras una manifestación en el Congreso contra la reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto se tratará este miércoles 8 de abril. 

Con respaldo de provincias mineras, el oficialismo dictaminó la reforma de la Ley de Glaciares

El diputado Juan Marino junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Diputados: presentaron un proyecto para declarar la neutralidad de Argentina en la guerra contra Irán

La Cámara de Diputados se prepara para una nueva sesión.

Reforma a la Ley de Glaciares: Diputados sesionará este miércoles a la tarde

Leiva ahora es diputado nacional por Chaco de Unión por la Patria.

"En Malvinas entendí que nadie se salva solo": Aldo Leiva, el soldado que sobrevivió a la guerra y hoy es diputado

Rating Cero

Recientemente pasó el cumpleaños de Tinelli y tuvo una particularidad que sorprendió a todos

Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños pero fue sin pareja: ¿cómo está su situación amorosa?

La pareja se separó en medio de un escándalo después de 18 años juntos.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se mostraron juntos en el adiós a Alejandro Farrell

La película, destacada por su enfoque en la resiliencia y segundas oportunidades, se estrenó en el Festival de Sundance 2025 y tuvo lanzamientos en cines y plataformas digitales a finales de 2025 y principios de 2026. 
play

De qué se trata Rebuilding, la película western que sorprende en Netflix y es de lo más visto

El caso de esta serie confirma que las producciones españolas continúan ganando terreno en el mercado internacional. Plataformas como Netflix han sido clave para amplificar este fenómeno. 
play

Cuál es la trama de la segunda temporada de Clanes, la serie española que volvió a ser furor en Netflix

La falta de información oficial sobre su vida actual alimentó distintas versiones.

Qué fue de la vida de Adela Noriega, una de las figuras de la TV del siglo pasado

Del Moro anunció el intercambio de un participante con un jugador de La casa de los famosos de EEUU.

Gran Hermano 2026: un famoso internacional ingresará en reemplazo de un participante

últimas noticias

play
El club Alemán de Mendoza en la mira por un ritual de iniciación.

Ritual de iniciación en el hockey: la madre de una acusada por abuso sexual definió lo sucedido como "un juego"

Hace 18 minutos
Hond amantuvo sus precios

Una marca de autos mantuvo los precios en abril con descuentos de hasta u$s5.000

Hace 49 minutos
Los autos que no deben pagar la VTV en abril 2026.

Estos autos que tengan que hacer la VTV en abril 2026 no deberán pagarla: cuál es el motivo

Hace 50 minutos
Esta receta viral de tarta de queso con chocolate queda perfecta en la airfryer. 

Como hacer una tarta de queso con una air fryer en simples pasos

Hace 51 minutos
Este es uno de los sitios pasados por alto en las agendas de Turismo que vale la pena conocer

Así es el barrio de Rawson, el rincón de Buenos Aires conocido por un cuento de Cortazar

Hace 54 minutos