Seguí en vivo la sesión de Diputados sobre la reforma de la Ley de Glaciares La Cámara baja trata la iniciativa de la administración libertaria, que ya tiene media sanción del Senado. La iniciativa contiene un guiño a las provincias, ya que les transfiere una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas. Por + Seguir en







La Cámara de Diputados realiza una nueva sesión.

La Cámara de Diputados celebra este martes desde las 15 su primera sesión ordinaria, en la que el oficialismo buscará concretar la reforma a la Ley de Glaciares, que logró dictaminar 24 horas antes. El Senado ya le dio media sanción al proyecto el pasado 26 de febrero.

La iniciativa que cambia la Ley 26.639 propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva. Además, transfiere a las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas.

El oficialismo tiene optimismo para sacar la ley con los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los apoyos de los provincialistas salteños, sanjuaninos, catamarqueños y tucumanos. También anticipan contar con respaldos provenientes de Unión por la Patria, desde representantes de provincias mineras, aunque el bloque mayoritariamente se opondrá.

El rechazo también llegará desde el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda. Sectores que antagonizan con el proyecto ya apuntan en la instancia de judicialización, con el antecedente de la sucesión de fallos contra la reforma laboral.