Con respaldo de provincias mineras, el oficialismo dictaminó la reforma de la Ley de Glaciares

En un plenario cuestionado por la oposición, La Libertad Avanza reunió firmas para avanzar con el proyecto. Denuncias contra el secretario de Minería y cruces en comisión. El miércoles se tratará en sesión a las 15hs.

Con expectativas para avanzar con su sanción definitiva y tratar de mostrar agenda propia en medio de los escándalos de corrupción que el Gobierno intenta esquivar, La Libertad Avanza logró esta tarde emitir dictamen junto con aliados y sectores provinciales para modificar la ley de Glaciares mañana en el recinto desde las 15hs.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de 27 firmas de La Libertad Avanza, 4 del PRO, 2 de la Unión Cívica Radical, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Elijo Catamarca. También hubo un dictamen de rechazo firmado por UP con 23 firmas, otro de Provincias Unidas -Pablo Juliano, María Inés Zigarán, Pablo Farías y Juan Brugge y uno más de Maximiliano Ferraro.

A diferencia de las audiencias públicas previas, donde predominaron las voces críticas a la reforma, el oficialismo organizó un plenario de comisiones con fuerte presencia de funcionarios vinculados a la actividad minera para exponer a favor de los cambios. La lista de invitados incluyó autoridades nacionales, provinciales y gobernadores de distritos cordilleranos, en un esquema que fue cuestionado por la oposición por su sesgo.

En ese marco, Maximiliano Ferraro abrió las críticas al cuestionar el procedimiento y la selección de expositores: “No pueden desconocer que en su momento solicitamos la participación de constitucionalistas que ustedes, bajo un criterio arbitrario en lo que fue la simulación de la audiencia pública, mandaron a grabar videos por YouTube”, señaló. También apuntó contra la ausencia de gobernadores y autoridades ambientales de distintas provincias y reclamó que “no se puede pretender la hegemonía de un recurso como el agua solamente a las provincias que van a venir hoy a exponer”.

Ferraro fue más allá y pidió la excusación del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, al advertir sobre posibles conflictos de interés: recordó que en 2025 se había apartado de intervenir en proyectos vinculados a empresas a las que asesoró y remarcó que “acaba de ser denunciado por la Asociación de Abogados Ambientalistas”.

En la misma línea, Myriam Bregman sostuvo que el proceso fue “fraudulento” y cuestionó la participación de Lucero: “Fue denunciado el día de hoy por la Asociación de Abogados Ambientalistas. Cuando lo vemos exponer contándonos las bondades de la ley es una afrenta. Hay una incompatibilidad manifiesta”.

Desde el oficialismo y las provincias mineras defendieron la iniciativa. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, aseguró que “ningún gobernador de la mesa del cobre o del litio trató de cambiar el objeto ni los estándares de calidad de la ley de glaciares” y sostuvo que la minería “puede ser sustentable, amigable con el medio ambiente”. También, rechazó las críticas sobre el impacto hídrico: “Si hay algo que cuidamos los sanjuaninos es el agua”.

Por su parte, Lucero defendió su rol y relativizó los cuestionamientos ambientales. “El miedo es muy eficaz. Es falso que los argentinos nos vamos a quedar sin agua”, afirmó, y agregó que “no es el agua algo que queramos atacar, es necesaria para todas las actividades”. A su vez, respondió a Ferraro por su excusación: “Me excusé como mandan las normas de ética pública. Todas o casi todas las empresas que nombró fueron clientes míos. Llevo 30 años asesorando a empresas mineras”. Y justificó su designación: “Para buscar un ministro de minería parece razonable que haya alguien que sepa de minería”.

El subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, planteó la necesidad de revisar la norma al considerar que “la cancha está un poco inclinada para la prohibición” y sostuvo que uno de los ejes debe ser “clarificar la confusa redacción” de la ley y “fortalecer el federalismo”. También advirtió que las restricciones actuales “podrían afectar el desarrollo económico de las provincias”.

Desde la oposición, Germán Martínez cuestionó el giro del debate: “Al principio no querían que se hable de minería y terminamos hablando de minería con todos los funcionarios”, y lanzó una crítica política: “Se están dando cuenta que esta modificación les va a traer más problemas que soluciones y por eso están viniendo ahora los dueños del chancho, para que el chancho chille”. También puso en duda el origen del impulso reformista: “¿Qué es lo que apareció en el medio? ¿Estados Unidos? ¿El FMI?”.

Durante el plenario expusieron de manera presencial el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de esa provincia, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández; el secretario de Gestión Ambiental de San Juan, Roberto Moreno; el propio Lucero; Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera, Federico José Caeiro. De forma virtual participó el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego; funcionarios de Salta como Gustavo Carrizo, Juan José Martínez, Alejandro Aldazabal y Sebastián Varela; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, si bien estaba en el listado inicial, al cierre de esta nota, no se conectó.

Así, el oficialismo logró avanzar con el dictamen en un plenario atravesado por fuertes cuestionamientos al procedimiento y al perfil de los invitados, en contraste con las audiencias públicas previas donde habían predominado las exposiciones en contra de la reforma. La discusión seguirá mañana en el recinto, donde el Gobierno buscará convertir en ley una de sus principales apuestas en materia de recursos naturales.