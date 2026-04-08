8 de abril de 2026 Inicio
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Detuvieron a activistas de Greenpeace tras una manifestación en el Congreso contra la reforma de la Ley de Glaciares

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana frente al Monumento a los Dos Congresos. Los ambientalistas rechazaban los cambios que el oficialismo busca aprobar este miércoles.

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Detuvieron a activistas de Greenpeace tras una manifestación en el Congreso contra la reforma de la Ley de Glaciares

La Policía de la Ciudad detuvo este miércoles por la mañana a un grupo de activistas de Greenpeace que realizaban una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento está previsto en el Congreso.

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El operativo se desarrolló cerca de las 7 frente al Monumento a los Dos Congresos, en una escena que combinó despliegue policial, intervención de bomberos y tensión en pleno centro porteño.

Según pudo verse en imágenes difundidas por C5N, dos manifestantes se subieron al monumento y desplegaron una bandera con consignas en rechazo a la iniciativa oficial. Mientras tanto, personal de bomberos trabajaba para hacerlos descender de la estructura.

En la base del monumento, que se encuentra permanentemente cerrado con rejas, otros siete activistas permanecían sentados en el suelo, rodeados por efectivos policiales. Todos vestían mamelucos naranjas y exhibían carteles con mensajes en defensa de los glaciares.

El episodio guarda similitudes con una protesta anterior registrada durante el tratamiento del proyecto en el Senado, cuando un grupo de ambientalistas logró ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros.

La discusión por la norma volverá a escena este miércoles en la Cámara de Diputados, luego de que el proyecto obtuviera dictamen favorable en comisión. Desde el Gobierno aseguran contar con los votos necesarios para avanzar con la reforma.

Desde Greenpeace sostienen una férrea defensa de la Ley de Glaciares (26.639) y rechazan cualquier modificación que, según advierten, implique una flexibilización de la protección ambiental. La organización alerta que los cambios podrían favorecer a la industria minera y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto marcado por la crisis climática.

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