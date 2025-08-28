Senado: la oposición busca sesionar el miércoles el proyecto que regula los DNU En menos de dos años, el presidente Javier Milei firmó más de 60 decretos, contras los 78 que emitió Cristina Kirchner en 8 años de gobierno. En la misma sesión también podría tratarse la insistencia a la Emergencia en Discapacidad, cuyo veto ya fue rechazado en Diputados. Por







Los decretos fueron una herramienta vital para Javier Milei.

En una nueva arremetida del Congreso contra el gobierno de Javier Milei, la oposición en el Senado planea una sesión para el próximo miércoles con el objetivo de debatir y aprobar un proyecto que busca reformar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Si la iniciativa prospera, el Presidente encontrará severas limitaciones para legislar a través de esta herramienta, la cual ha sido fundamental para su administración debido a su minoría legislativa. En la misma sesión, también podría tratarse la insistencia a la Emergencia en Discapacidad, cuyo veto ya fue rechazado en Diputados.

Desde que asumió la presidencia, Milei sorteó su debilidad en el Congreso utilizando facultades delegadas y, principalmente, una cantidad inusitada de DNU. En menos de dos años, firmó más de 60 decretos, superando la cantidad emitida por Cristina Kirchner (78) en sus ocho años de gobierno. La singularidad de estos decretos no solo radica en su volumen, sino también en su alcance, como lo demostró el DNU 70/23, que derogó o modificó cerca de 300 leyes en diversas áreas, desde lo laboral hasta la Ley de Alquileres.

Ante esta situación, los senadores de la oposición decidieron retomar una iniciativa que sus pares en la Cámara de Diputados habían dejado en suspenso el año pasado. El proyecto busca modificar la Ley 26.122, conocida como la Ley de DNU, que fue impulsada en 2006 por la entonces senadora Kirchner.

Qué dice el proyecto de los senadores La propuesta legislativa de los senadores busca modificar la ley que rige los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de reequilibrar el poder entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. A diferencia de la normativa actual, que le da fuerza de ley a un DNU a menos que ambas cámaras lo rechacen, este proyecto propone cambios significativos para limitar su uso.