Senado: la oposición busca sesionar el miércoles el proyecto que regula los DNU

En menos de dos años, el presidente Javier Milei firmó más de 60 decretos, contras los 78 que emitió Cristina Kirchner en 8 años de gobierno. En la misma sesión también podría tratarse la insistencia a la Emergencia en Discapacidad, cuyo veto ya fue rechazado en Diputados.

Los decretos fueron una herramienta vital para Javier Milei.

En una nueva arremetida del Congreso contra el gobierno de Javier Milei, la oposición en el Senado planea una sesión para el próximo miércoles con el objetivo de debatir y aprobar un proyecto que busca reformar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Elecciones 2025: Corrientes elige gobernador, legisladores e intendentes
Corrientes elige gobernador, legisladores e intendentes

Si la iniciativa prospera, el Presidente encontrará severas limitaciones para legislar a través de esta herramienta, la cual ha sido fundamental para su administración debido a su minoría legislativa. En la misma sesión, también podría tratarse la insistencia a la Emergencia en Discapacidad, cuyo veto ya fue rechazado en Diputados.

Desde que asumió la presidencia, Milei sorteó su debilidad en el Congreso utilizando facultades delegadas y, principalmente, una cantidad inusitada de DNU. En menos de dos años, firmó más de 60 decretos, superando la cantidad emitida por Cristina Kirchner (78) en sus ocho años de gobierno. La singularidad de estos decretos no solo radica en su volumen, sino también en su alcance, como lo demostró el DNU 70/23, que derogó o modificó cerca de 300 leyes en diversas áreas, desde lo laboral hasta la Ley de Alquileres.

Ante esta situación, los senadores de la oposición decidieron retomar una iniciativa que sus pares en la Cámara de Diputados habían dejado en suspenso el año pasado. El proyecto busca modificar la Ley 26.122, conocida como la Ley de DNU, que fue impulsada en 2006 por la entonces senadora Kirchner.

Qué dice el proyecto de los senadores

La propuesta legislativa de los senadores busca modificar la ley que rige los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de reequilibrar el poder entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. A diferencia de la normativa actual, que le da fuerza de ley a un DNU a menos que ambas cámaras lo rechacen, este proyecto propone cambios significativos para limitar su uso.

El primer punto clave es la restricción de los DNU a una "única materia". Esto significa que los decretos no podrán abarcar múltiples temas a la vez, como lo hizo el DNU 70. Esta limitación forzaría al Congreso a tratar cada decreto de forma individual, facilitando un debate más específico y profundo.

Además, el proyecto elimina el concepto de "aprobación tácita" o "sanción ficta". Actualmente, si un DNU no es tratado en un plazo determinado, sigue vigente. La nueva propuesta establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras lo aprueben con mayoría absoluta. Si no recibe este aval expreso, el DNU perdería su vigencia de manera automática.

Si el proyecto se convierte en ley, el panorama legislativo para el presidente Milei se volverá mucho más complejo. Sin la posibilidad de usar los DNU como una herramienta rápida y masiva, el Poder Ejecutivo se vería obligado a negociar y buscar consensos en el Congreso, algo que ha evitado hasta ahora, y que resultará fundamental si su fuerza política no consigue una mayoría en las próximas elecciones.

