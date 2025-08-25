Se oficializó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei Tanto la Cámara de Diputados como el Senado habían definido su negativa a las medidas del Ejecutivo, pese a los intentos del oficialismo de alcanzar consensos. Por







Ambas cámaras del Congreso definieron su rechazo a los decretos de Javier Milei.

Tras haber pasado por ambos recintos del Congreso, se formalizó el rechazo de ambas cámaras a un DNU y cuatro decretos delegados firmados por el presidente Javier Milei antes de que finalicen la vigencia de los poderes que le habían sido entregados por tiempo limitado.

La medida se implementó a través de las resoluciones 39, 43, 44, 94 y 95 de la Cámara de Diputados y 53, 54, 55, 56, y 57 del Senado de la Nación, publicadas este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de sus titulares, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente.

El tratamiento para derogar los decretos delegados de Milei comenzó el 6 de agosto en la cámara baja, discusión que continuó el pasado miércoles en el Senado, donde solo se acordó tratar en el recinto cuatro de los decretos de facultades delegadas.

Las normativas rechazadas incluyen los cambios en el derecho a huelga y la designación de ciertos servicios como esenciales, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la disolución de Vialidad Nacional, la supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y ajustes profundos en el INTI y el INTA.